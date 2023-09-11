Gram altın kaç TL? Çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç lira oldu? 11 Eylül güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.665 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.655,75 liradan tamamladı.

Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.665 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.735 lira, Cumhuriyet altını da 11.040 liradan satılıyor.

Ons altın kaç para?

Geçen hafta yüzde 1,1 azalışla haftayı 1.919 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 1.927 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.910 seviyelerinin destek, 1.940 ve 1.950 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.