Gram altın rekor kırmaya devam ediyor!
Rekora doymayan gram altın bugün itibarıyla 3 bin 99 TL'ye işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 60 TL'den, Cumhuriyet altını ise 20 bin 162 TL'den satılıyor.
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Altın fiyatları haftanın son işlem gününde rekor kırmaya devam ediyor. Saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 3 bin 99 lira seviyesine yükseldi.
Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki yükselişe pararel değer kazanmış ve günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 93 liradan tamamlamıştı.
Güncel altın fiyatları
Çeyrek altın 5 bin 68 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 188 liradan, yarım altın 10 bin 135 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 710 dolardan işlem görüyor.