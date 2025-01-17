Gram altın rekor kırmaya devam ediyor!

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde rekor kırmaya devam ediyor. Saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 3 bin 99 lira seviyesine yükseldi.

Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki yükselişe pararel değer kazanmış ve günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 93 liradan tamamlamıştı.

Güncel altın fiyatları

Çeyrek altın 5 bin 68 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 188 liradan, yarım altın 10 bin 135 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 710 dolardan işlem görüyor.