Gram altın rekor serisi sürdürüyor! Çeyrek, gram, ons... Altın fiyatlarında son durum (20 Ocak 2025)

Altın piyasası, 20 Ocak 2025 Pazar günü yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta tarihi bir zirveye ulaşan gram altın fiyatları, yeni haftada da yükseliş trendine devam etti.

Altın fiyatlarında son durum! (20 Ocak 2025) (Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?)

Son işlem gününde 3 bin 81 TL seviyesini gören gram altın, haftaya rekor tazeleyerek başladı ve 3 bin 93 TL’den alıcı buluyor. Çeyrek altın 5 bin 80 TL, yarım altın 10 bin 160 TL, tam altın 20 bin 168 TL ve Cumhuriyet altını 20 bin 237 TL’den satılıyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı ise 2 bin 704 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bu yükselişin küresel ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışından kaynaklandığını ifade ediyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki hareketliliğin devam edeceğini öngörüyor ve yatırımcıların dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Özellikle dolar kurundaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki gelişmelerin, altın fiyatlarını yakından etkileyebileceği belirtiliyor.