Gram altın rekor tazeledi

Yılbaşından bu yana yüzde 16 civarında prim yapan altın güçlü duruşunu sürdürüyor.

Cuma günü, dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazanarak 3 bin 440 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 453 lira seviyesine çıktı. Çeyrek altın ise 5 bin 810 liradan, cumhuriyet altını 23 bin 150 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 2 bin 938 dolardan işlem görüyor.