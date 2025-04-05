Gram altın uçuşa geçebilir: İslam Memiş tarih verdi, yatırımcıları uyardı

Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların radarına girdi. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri sonrasında küresel piyasalar dalgalanırken, altın yeniden güvenli liman olarak öne çıktı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, gram altın için çarpıcı tahminlerde bulundu. Ekol TV'ye konuşan Memiş, hem kısa hem de orta vadeli hedefleri açıkladı.

Memiş, "Küresel ve yurt içi piyasalarda çok heyecanlı bir haftayı geride bırakıyoruz. ABD Başkanı Trump'ın vergi açıklamaları küresel piyasaların odağındaydı. Türkiye'nin de dahil olduğu vergilerin ardından küresel borsalarda sert düşüşler gördük" dedi.

Piyasalarda panik havası yaratabilecek türden bu gelişmelere rağmen Memiş, altının yükseliş trendinin devam ettiğini vurguladı. Özellikle emtia piyasalarında yukarı yönlü hareketlerin güçlendiğini belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm emtialarda artış vardı. Bu haftanın şampiyonu euro oldu. Altın fiyatlarında da satışlar var. Nisan ayında yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Altının yükseliş beklentisi devam ediyor. Bu yıl gram altının 4 bin 500 TL seviyesine çıkmasını ve 12 aylık bir sürede ise 6 bin TL'ye ulaşmasını bekliyoruz."

Bu açıklama, özellikle orta vadeli yatırım planı yapan yatırımcılar için kritik bir sinyal olarak yorumlandı. Nisan ayı için özel bir uyarıda bulunan Memiş, piyasalarda dalgalanmanın sürebileceğini belirtti ve bu süreçte altın gibi güvenli limanların öne çıkabileceğini söyledi.

Gram altının şu anki seviyeleriyle kıyaslandığında, Memiş’in öngördüğü 6 bin TL tahmini oldukça iddialı. Ancak küresel enflasyon, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz kararları gibi faktörlerin altın üzerinde baskı yaratmaya devam etmesi, bu öngörüleri destekleyebilecek temel etkenler arasında yer alıyor.