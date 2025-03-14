Gram altın ve ons altın rekorda! (14 Mart 2025 altın fiyatları)

Küresel piyasalardaki jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin artması, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi politikalarının getirdiği endişelerle birlikte, altın fiyatları üst üste rekor kırmaya devam ediyor.

Bugün ons altın, yüzde 0,17’lik artışla 2.993,94 dolara yükselerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. 3.000 dolar seviyesine yaklaşan değerli metal, yılın başından bu yana 373 dolar değer kazandı. Geçtiğimiz yıl yüzde 27 yükselen altın, bu yıl da yüzde 17 artış göstererek yatırımcısına önemli kazanç sağladı.

Gram altında da rekor!

Altın piyasasındaki yükseliş, Türkiye’de de gram altının tarihi seviyeye ulaşmasına neden oldu. Gram altın, 3.536 TL’ye çıkarak rekor kırdı.

Trump’ın gümrük tarifeleri konusundaki sert söylemleri ve küresel ekonomideki belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken, merkez bankalarının da altın alımlarını artırması fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor.

Uzmanlar, altının önümüzdeki günlerde 3.000 dolar seviyesini test edebileceğini ve yükseliş trendinin sürebileceğini belirtiyor.

Peki "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?", "Yarım altının fiyatı ne?" "Tam altın kaç lira oldu?", "Ons altın kaç dolar?" İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatlarında son durum…

14 Mart Cuma altın fiyatlarında son durum

Gram Altın: 3.530,94 TL (alış) - 3.531,38 TL (satış)

Çeyrek Altın: 5.787,00 TL (alış) - 5.834,00 TL (satış)

Yarım Altın: 11.573,00 TL (alış) - 11.669,00 TL (satış)

Tam Altın: 22.400,40 TL (alış) - 22.838,64 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 23.079,00 TL (alış) - 23.245,00 TL (satış)

Ons Altın: 2.992,76 dolar