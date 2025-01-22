Gram altın yine rekor tazeledi! Trump etkisi sürüyor: Altın fiyatlarında son durum

Altın piyasası, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaparken yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından piyasada yaşanan hareketlilik, altın fiyatlarını yukarı yönlü baskıladı. 22 Ocak 2025 Çarşamba itibarıyla gram altın 3 bin 150 TL’ye ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Altın fiyatlarını etkileyen faktörler

Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve dolar kurundaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını yukarı çeken başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana yatırımcıların "güvenli liman" arayışı, altının yükselişini destekledi.

Uzmanlar, ons altının 2 bin 700 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olmasının yeni rekorların önünü açabileceğini belirtiyor. Türkiye’de ise dolar kurundaki hareketlilik ve enflasyon beklentileri, gram altın fiyatındaki artışın temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Uzman görüşleri ve tahminler

Analistler, altın piyasasındaki yükselişin bir süre daha devam edebileceğini ancak kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Yatırımcıların özellikle al-sat işlemlerinde temkinli hareket etmelerini öneren uzmanlar, altının "güvenli liman" olma özelliğini koruduğunu hatırlatıyor.

Dolar kurundaki değişimler ve küresel ekonomik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisinin süreceği tahmin edilirken, uzmanlar uzun vadede altının güçlü bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Güncel altın fiyatları (22 Ocak 2025):

Gram altın: 3 bin 151 TL

Çeyrek altın: 5 bin 175 TL

Yarım altın: 10 bin 351 TL

Tam altın: 20 bin 376 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 614 TL

Ons altın: 2 bin 751 dolar