Gram altın yükselişte (30 Ağustos güncel altın fiyatları)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.657 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 primle 1.653 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.657 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.720 liradan, Cumhuriyet altını 10.990 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün 0,9 artışla 1.938 dolardan kapanışının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.935 dolardan işlem görüyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç, 1.920 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.