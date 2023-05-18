Gram altında ‘alım’ zamanı mı?

Yeni rekor seviyeler test ettiği mayıs ayı başına oranla fiyatı düşen gram altının yeni alım fırsatları oluşturduğu ifade ediliyor. Buna göre Kapalıçarşı’daki alım hareketi artarken, yatırımcıların ‘güvenli liman’ algısıyla yöneldiği altında satışa yönelik bir tutum henüz yok. Piyasada yatırımcıların tutumunun belirleyici olacağını ifade eden bölge kuyumcuları, yaz mevsiminde yükselecek düğün sezonunun bir etkisini henüz yaşamıyor.

Milliyet’ten Duygu Erdoğan’ın haberine göre seçim öncesi süreçte birkaç gün yatay seyir izleyen gram altın öncesinde 4 Mayıs’ta 1284 lira seviyesini test ettikten sonra 9 Mayıs’ta 1277 lira ile iki haftalık dönemde en yüksek seviyelerini görmüştü.

Bu süreçte gram altın serbest piyasada 1400 lira seviyelerinden satıldı. Ardından kademeli bir düşüşe geçen gram altın fiyatı, 15 Mayıs’ta yine 1275 lira seviyesine çıkarken, iki gündür daha düşük bir seyir izliyor. Dün yeni bir çıkış grafiğinin sinyalini veren gram altında gün içinde fiyat seyri 1263 liraya kadar çıktı.

Bu seviye mayıs ayı grafiğine göre düşük görünse de gram altın en yüksek çıkışını 6 Nisan tarihinde yapmış ve 1255 lira seviyesiyle o güne kadar olan süreçte yeni bir rekor getirmişti. Mayıs ayı grafiği ise bu ayki fiyatlamaların daha yüksek olduğunu gösteriyor. Piyasa uzmanları bu nedenle yüksek fiyattan gram altın alanların endişe etmemesini, gram altının gördüğü 1284 lira seviyesini yeniden görüp aşacağını ifade ediyor. Gram altının bulunduğu bu fiyat seviyesi için yeni alım yapacak yatırımcılar için fırsat dönemi olarak belirtiliyor.

“Altında her düşüş döneminin bir fırsat”

Altındaki sert hareketler diğer yandan ise yatırımcılarını endişelendirmeye de başladı. Buna karşı bölge kuyumcularından Nazar Özsahakyan, altında her düşüş döneminin bir fırsat sunduğuna dikkati çekerken, “Altın için belli bir kural vardır diyebiliriz. ‘Altın gördüğü en yüksek fiyatı tekrar görür ve yeni rekorunu kırar.’ Yani gramda da yeniden 1270’lerin üzeri görülerek daha üstüne yönelmesinin önünde bir engel yok” dedi. Küçük yatırımcıların böyle süreçlerde ‘aceleci’ davranabildiğini anlatan Özsahakyan, buna rağmen özellikle seçimin ikinci turu ardından yeni gelişmeleri işaret etti.

‘Yatırımcı kararsız’

Altın alımının serbest piyasada son iki gündür arttığını anlatan kuyumcu Hüseyin Demirdöğen, seçimin sonuçlanmamasının yatırımcıyı yeni bir bekleme evresine yönelttiğini söyledi. Demirdöğen, “Seçime kadar aslında çok yoğunduk, sonra yine bir duraklama başladı. Yatırımcı seçimin ikinci turu öncesi elindeki nakiti nereye yönlendireceği konusunda kararsız. Elbette güvenli ve sürekli bir yatırım arayışında olanlar ilk adres olarak yine altına geliyor. Ancak dövizle ilgili de beklentiler var” diye konuştu.

Sarrafiye altınlara doğru bir talep kayması

Kuyumcuların bu dönemde çoktan başlamış olmasını bekledikleri düğün takısı alışverişi oldukça düşük seyrediyor. Takı altını için bir hareket olmadığını belirten kuyumcular, özellikle bilezik ve takı seti satışlarının son birkaç yıldır azalmaya devam ettiğini anlatıyor. Yanı sıra düğünler için de ‘değerini koruyan’ sarrafiye altınlara doğru bir talep kayması fark ediliyor.