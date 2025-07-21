Altın fiyatları yeni haftaya yatırımcıların temkinli adımlarıyla başladı. Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarının faiz kararlarında ve ABD'nin ticaret politikalarında olurken, ons altın yatay seyrederken gram altın rekor seviyelere yaklaştı.

Jeopolitik riskler ve ticaret gerilimi etkili

ABD'nin korumacı ekonomi politikaları ve ticaret savaşlarını destekleyen hamleleri, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. Ancak ons altın, bu gelişmelere rağmen uzun süredir devam eden durağan bir seyir izliyor.

Yatırımcılar “Gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar?”, “Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?” gibi sorulara yanıt arıyor.

Ons altın fiyatı

Ons altın, haftaya 3.349 dolardan başladı. Gün içinde 3.345 dolar ile en düşük, 3.358 dolar ile en yüksek seviyeyi gördü. Şu sıralarda 3.354 dolardan işlem görüyor.

Gram altın rekora çok yakın

Öte yandan iç piyasada döviz kurundaki hareketlilik, gram altın fiyatlarını yukarı çekiyor. 16 Haziran 2025’te 4.380 TL ile tarihi zirvesini gören gram altın, bugün sabah saatlerinde 4.349 TL'den açıldı. Gün içinde en düşük 4.344 TL, en yüksek ise 4.376 TL seviyeleri test edildi. Şu dakikalarda 4.374 TL civarında işlem görüyor.

21 Temmuz Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

Gram Altın: Alış 4.375,97 TL – Satış 4.376,48 TL

Ons Altın: Alış 3.367,70 Dolar – Satış 3.368,08 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.107,00 TL – Satış 7.163,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.214,00 TL – Satış 14.327,00 TL

Tam Altın: Alış 27.802,48 TL – Satış 28.344,02 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.341,00 TL – Satış 28.523,00 TL

Ata Altın: Alış 28.671,30 TL – Satış 29.387,36 TL

ALTIN FİYATLARINI CANLI-ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN