Gram altında yeni rekor

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dolar/TL'de yaşanan yükselişle birlikte gram altın rekor tazeliyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.443 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün döviz kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 artışla 1.362 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 6 üzerinde 1.443 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.370 lira, Cumhuriyet altını da 9.590 liradan satılıyor.

Analistler Fed'in 14 Haziran'da faiz artırımına ara verme ihtimalinin güçlenmesinin altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı yarattığını belirtirken gelecek hafta Fed kararından önce açıklanacak ABD enflasyon verilerinin dikkatle takip edileceğini belirtti. Ons fiyatında 1.945 doların destek 1.985 doların ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığını ifade etti.

Fed'in faizi 25 puan artıracağı öngörülüyor

Fed'den geçen haftaya kadar 14 Haziran'da 25 baz puanlık artırım bekleniyordu. Ancak Fed yetkililerinden gelen açıklamalar beklentilerde değişime yol açtı. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise Fed'in yaklaşan haziran toplantısında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini belirtti. Faiz artırımında bir toplantının atlanabileceğini düşündüğünü aktaran Harker, gelecek verilerin fikrini değiştirebileceğini kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson da Fed'in bir toplantıda faiz oranını sabit tutma kararının para politikası sıkılaşmasını sonlandırdığı anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise faiz artışlarından sonra para politikasının daha iyi durumda olduğunu belirtti.

ECB'nin ise yüzde 90 ihtimalle gelecek hafta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yılın geri kalanında toplamda 50 baz puan faiz artıracağı ve bu yıl faiz indirimi yapmayacağı tahmin ediliyor.

Beklentilerin netleşmeye başlamasıyla doların ana para birimleri karşısındaki dolar endeksinde bu hafta şu ana kadar yatay bir seyir izlendi. Geçen cuma 104 seviyesinin üzerine çıkan endeksi bu sabah itibarıyla 104.1 oldu.