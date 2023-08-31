Gram altında yükseliş sürüyor
Altının gram fiyatı yükseliş trendini sürdürürken, 1.671 lira seviyesinden işlem görüyor.
Haber Merkezi
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Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 primle 1.667 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.671 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.750 liradan, Cumhuriyet altını 11.100 liradan satılıyor.