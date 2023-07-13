Gram altından yeni rekor: 1651 lirayı test etti

Para ve emtia piyasaları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle birlikte yön bulmaya devam ediyor. Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında artmasıyla birlikte altında yön yukarı dönmüştü.

Hafta genelinde yukarı yönlü seyreden altın fiyatları geçtiğimiz gün ABD enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte sert yükseliş gösterdi.

ABD'de haziran ayında üst üste 12'nci ayda da düşüş gösteren enflasyon piyasa beklentilerinin de altında geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 4 olan enflasyonun yüzde 3,1'e gerileyeceği yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatları 2021 yılı Mart ayında görülen yüzde 2,6'dan sonra en düşük seviyesine indi.

Geçtiğimiz güne 1932 dolardan başlayan ons altın 1959 dolara kadar yükseldikten sonra 1957 dolardan kapandı.

Dün 1620 liradan açılan gram altın ABD enflasyon rakamlarının düşüş göstermesinin ardından ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte 1647 liraya yükselerek rekor kırdı. Gram altın günü 1644 liradan kapattı.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1957 dolardan başlayan ons altın 1962 dolar seviyesine yükselerek 1 ayın zirvesini test etti. Ons altın şu dakikalarda 1956 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 1955 dolar seviyesi görüldü.

Bugüne 1644 liradan başlayan gram altın 1651 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın şuan ise 1646 seviyelerinden işlem görüyor