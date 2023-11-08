Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınında günün rakamları (8 Kasım 2023)
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.805 liradan işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye bağlı olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,28 düşüşle 1.803 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.805 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.970 liradan, Cumhuriyet altını 12.130 liradan satılıyor.
Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.968 dolardan alıcı buluyor.