Gram dün, ons bugün rekor tazeteledi! Ons altın Fed'in faiz kararı sonrası yükselişte, gram altın düşüşe geçti...
Altın fiyatları 19 Mart’ta tarihi seviyelere çıkarak rekor kırdı. Spot piyasada ons altın 3.038,93 dolara ulaşırken, gram altın 4.068 TL ile zirve yaptı. Dolar/TL kurundaki sert yükseliş, gram altının ilk kez 4 bin TL’yi aşmasına neden oldu. Ancak bu seviyenin ardından kademeli bir düşüş yaşandı ve gram altın 3.700 TL civarına geriledi. Fed'in dün açıkladığı faiz kararı da güvenli liman altının ons fiyatlarında etkili oldu. Böylece gram düşerken ons yükselişini sürdürdü. Ons altın fiyatları 3.052 dolar ile tarihi zirvesinde.
Altın fiyatları 19 Mart’ta tarihi rekor seviyelere ulaştı. Spot piyasada ons altın, gün içinde 3.038,93 dolara çıkarak zirve yaparken, gram altın da 4.068 TL’ye yükseldi. Bu fiyat, gram altın için tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Altın fiyatlarındaki sert yükselişte, Dolar/TL kurundaki hızlı artış etkili oldu. Kurda görülen günlük yüzde 10’un üzerindeki yükseliş, gram altının tarihinde ilk kez 4 bin TL seviyesini aşmasına neden oldu. Ancak bu zirve uzun sürmedi ve gram altın kademeli bir gerilemeyle 3.700 TL seviyelerine indi.
20 Mart sabahı saat 07:04 itibarıyla altın fiyatlarında güncel rakamlar şu şekilde:
Gram Altın: 3.715,23 TL (alış) - 3.715,66 TL (satış)
Çeyrek Altın: 5.997,00 TL (alış) - 6.145,00 TL (satış)
Yarım Altın: 11.993,00 TL (alış) - 12.291,00 TL (satış)
Tam Altın: 23.582,39 TL (alış) - 24.100,67 TL (satış)
Cumhuriyet Altını: 23.913,00 TL (alış) - 24.480,00 TL (satış)
Ons Altın: 3.052,42 dolar (alış) - 3.052,76 dolar (satış)
Ons altın ise güvenli liman talebiyle yükselişini sürdürdü. ABD Merkez Bankası’nın (FED) 19 Mart’ta açıkladığı faiz kararı, altının ons fiyatı üzerinde etkili oldu. Karar sonrası ons altın yukarı yönlü ivmesini korudu ve 3.052 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu yükseliş, yatırımcıların güvenli liman taleplerinin arttığını gösterdi.
Altın piyasalarında hem kur etkisi hem de küresel gelişmeler, fiyatların yönünü belirlemeye devam ediyor. Uzmanlar, ons altındaki yükselişin sürebileceğini, gram altının ise kurdaki hareketlere bağlı olarak dalgalanabileceğini belirtiyor.