Gram dün, ons bugün rekor tazeteledi! Ons altın Fed'in faiz kararı sonrası yükselişte, gram altın düşüşe geçti...

Altın fiyatları 19 Mart’ta tarihi rekor seviyelere ulaştı. Spot piyasada ons altın, gün içinde 3.038,93 dolara çıkarak zirve yaparken, gram altın da 4.068 TL’ye yükseldi. Bu fiyat, gram altın için tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Altın fiyatlarındaki sert yükselişte, Dolar/TL kurundaki hızlı artış etkili oldu. Kurda görülen günlük yüzde 10’un üzerindeki yükseliş, gram altının tarihinde ilk kez 4 bin TL seviyesini aşmasına neden oldu. Ancak bu zirve uzun sürmedi ve gram altın kademeli bir gerilemeyle 3.700 TL seviyelerine indi.

20 Mart sabahı saat 07:04 itibarıyla altın fiyatlarında güncel rakamlar şu şekilde:

Gram Altın: 3.715,23 TL (alış) - 3.715,66 TL (satış)

Çeyrek Altın: 5.997,00 TL (alış) - 6.145,00 TL (satış)

Yarım Altın: 11.993,00 TL (alış) - 12.291,00 TL (satış)

Tam Altın: 23.582,39 TL (alış) - 24.100,67 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 23.913,00 TL (alış) - 24.480,00 TL (satış)

Ons Altın: 3.052,42 dolar (alış) - 3.052,76 dolar (satış)

Ons altın ise güvenli liman talebiyle yükselişini sürdürdü. ABD Merkez Bankası’nın (FED) 19 Mart’ta açıkladığı faiz kararı, altının ons fiyatı üzerinde etkili oldu. Karar sonrası ons altın yukarı yönlü ivmesini korudu ve 3.052 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu yükseliş, yatırımcıların güvenli liman taleplerinin arttığını gösterdi.

Altın piyasalarında hem kur etkisi hem de küresel gelişmeler, fiyatların yönünü belirlemeye devam ediyor. Uzmanlar, ons altındaki yükselişin sürebileceğini, gram altının ise kurdaki hareketlere bağlı olarak dalgalanabileceğini belirtiyor.