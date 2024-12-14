Gram tekrardan 3 binin altında: Çeyrek, tam, ons... Altın fiyatlarında son durum (14 Aralık 2024)

Altın piyasaları, 14 Aralık 2024 Cumartesi günü itibarıyla küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın tekrardan 3 bin TL seviyesinin altına geriledi. Peki gram, çeyrek ve ons altın fiyatlarında sonra durum ne? İşte ayrıntılar...

14 Aralık Cuma güncel altın fiyatları:

Gram Altın: Alış 2.974,72 TL / Satış 2.975,10 TL

Çeyrek Altın: Alış 4.883,00 TL / Satış 4.950,00 TL

Yarım Altın: Alış 9.797,00 TL / Satış 9.904,00 TL

Tam Altın: Alış 19.377,32 TL / Satış 19.757,74 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 19.982,87 TL / Satış 20.485,02 TL

Ata Altın: Alış 20.125,85 TL / Satış 20.631,49 TL

Ons Altın: Alış 2.647,78 dolar / Satış 2.648,12 dolar

Altına yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar arasında döviz kurlarındaki oynaklık ve merkez bankalarının faiz kararları bulunuyor. Uzmanlar, altının yıl sonuna kadar daha fazla değer kazanabileceğini ancak ani fiyat değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Yatırımcılar için, piyasaları yakından takip etmek ve ekonomik göstergeleri analiz etmek büyük önem taşıyor. Küresel ekonomik gelişmelerin altın piyasası üzerindeki etkileri, önümüzdeki dönemde yatırım stratejilerinin belirlenmesinde kilit rol oynayacak.