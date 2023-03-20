Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (20 Mart 2023 güncel altın kuru fiyatları)

Altının gram fiyatı bugün 1.206 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 1.982, Cumhuriyet altını 7.904 liradan satılıyor.

Analistlere göre, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı altının yönü üzerinde belirleyici olabilir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonla mücadele için faizleri daha önce işaret ettiği şekilde 50 baz puan artırdı.

Sistemik önem taşıyan küresel ölçekli bankalar arasında yer alan İsviçreli Credit Suisse'in yatırımcıların kaygılarını gidermek için merkez bankasından 54 milyar dolar acil yardım alması risk iştahını yükseltti.

JPMorgan Chase'in de aralarında bulunduğu 11 ABD bankasının First Republic Bank'a 30 milyar dolar mevduat koyması da bankacılık krizi kaygılarını hafifleterek risk iştahını destekledi. Birkaç günde yüzde 70'in üzerinde değer yitiren bankanın hisseleri yüzde 10 yükseldi.