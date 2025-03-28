'Gümrük tarifesi rüzgarı'nı arkasına alan gram ve ons altın rekor kırdı! (28 Mart 2025 güncel altın fiyatları)

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni otomobil tarifelerini açıklaması, küresel ticaret gerilimlerini tırmandırırken, altın fiyatlarında yeni rekorları beraberinde getirdi. "Güvenli liman" olarak görülen altın, jeopolitik riskler, küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD’nin gümrük vergisi planları nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Altının ons fiyatı bugün 3.073,52 dolara ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi. ABD'nin otomobil ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurmasının ardından, piyasalardaki belirsizlik artarken, yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi.

Yeni yılın ilk gününe yaklaşık 2.620 dolardan başlayan ons altın, yılbaşından bu yana 440 dolar değer kazandı ve yıl içinde 17 kez rekor seviyeye ulaştı.

Ons altındaki yükselişe yönelik değerlendirme yapan Capital.com'un finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “Altın şu anda rüzgarı arkasına almış durumda. ABD ticaret politikası, ABD maliye politikası, jeopolitik ve büyümenin yavaşlaması - her şey altının yönünde esiyor” ifadelerini kullanarak 3.100 dolar/ons'un fiyatlar için bir sonraki büyük dönüm noktası olacağını söyledi.

Güncel altın fiyatları (28 Mart Cuma)

Gram altın: 3.756,18 TL (alış) - 3.756,52 TL (satış)

Çeyrek altın: 6.152,00 TL (alış) - 6.208,00 TL (satış)

Yarım altın: 12.305,00 TL (alış) - 12.418,00 TL (satış)

Tam altın: 23.928,15 TL (alış) - 24.395,67 TL (satış)

Cumhuriyet altını: 24.535,00 TL (alış) - 24.734,00 TL (satış)

Ons altın: 3.073,52 dolar