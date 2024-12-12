'Güvenli liman' altında 10 yılın zirvesi! Talep patladı; 2025 için iyimser senaryo

Dünya Altın Konseyi, 'güvenli liman' altınla ilgili 2024 yılı değerlendirmeleri ve 2025 yılı beklentilerini açıkladığı 'Altın 2025 Görünümü Raporu'nu yayınladı.

Rapora göre dolar bazında altın fiyatları kasım itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 arttı. Konsey böylece altının son 10 yılın en iyi yıllık perfornamsını gösterme yolunda olduğunu kaydetti.

Tüm dünyada bu yıl büyük oranda talep vardı. Üçüncü çeyrekte altın talebi ilk kez 100 milyar doları aşarken, altın 2024'te 40 kez rekor kırdı.

Altın fiyatları neden arttı?

Konsey'e göre altın fiyatları ekim ayında jeopolitik riskler ve merkez bankalarının yüksek altın talebi nedeniyle yükseldi.

Altın 2025'te yükselecek mi?

Raporda Donald Trump'ın ocak ayında nasıl bir politika izleyeceğinin 2025'te altın fiyatlarının ne yönde gideceğine etkisinin olmasının beklendiği belirtildi.

Rapora göre politikalar ABD ekonomisine destek sağlayabilir ancak dünya genelinde yatırımcılar için bir tedirginlik de oluşturabilir.

Faiz kararı etkili olacak

Raporda, faiz indirimlerini sürdürecek 'daha güvercin bir' Fed'in altın fiyatlarını destekleyici olacağı, faiz indiriminde uzun süreli bir duraklama veya politikanın tersine çevrilmesi halinde altın yatırım talebi üzerinde baskı yaratabileceği tahmin ediliyor.

Küresel ekonominin 2025'te beklentilere paralel performans göstermesi ve piyasa beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, altının bu yılın son bölümünde görülene benzer bir aralıkta işlem göstermeye devam edebileceği ve bir miktar yukarı yönlü potansiyeli olduğu öngörülüyor.

Merkez bankası ve Asya etkisi

Merkez bankalarının talebinin sağlıklı bir seviyede kalmasının da altına önemli bir destek sağlamaya devam etmesi bekleniyor.

Çin ve Hindistan altının en büyük pazarları olarak öne çıkarken, daha genel olarak Asya, merkez bankaları hariç yıllık talebin yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor ve altının performansına önemli bir katkı sağlıyor.