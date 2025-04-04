HSBC, altın fiyatı için tahminlerini yukarı yönlü revize etti

HSBC, artan küresel belirsizlikleri gerekçe göstererek 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Yayımlanan yeni analiz notunda, bankanın 2025 yılı için ortalama altın fiyat beklentisi ons başına 3.015 dolar, 2026 için ise 2.915 dolar olarak güncellendi. Bu seviyeler, önceki öngörülere kıyasla sırasıyla 2.687 ve 2.615 dolarlık tahminlerin üzerinde yer alıyor.

Jeopolitik riskler altın talebini artırdı

Banka, bu revizyonun arkasında Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu’daki çatışmalar ve ABD'nin dış politikasındaki olası değişimlerin etkili olduğunu vurguladı. Ayrıca küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklerin de altına olan talebi artırdığına dikkat çekildi.

Merkez bankalarının bu yıl ve gelecek yıl da altın almaya devam etmesinin muhtemel olduğunu açıklayan HSBC, ancak bu alımların 2022-2024 dönemindeki yüksek seviyelerin altında kalabileceğini belirtti. Banka, fiyatların 3.000 dolar seviyesinin üzerine çıkması halinde merkez bankası alımlarının yavaşlayabileceğini, 2.800 doların altına gerilemesi durumunda ise alımların artabileceğini ifade etti.

HSBC ayrıca, 2025’in sonlarına doğru doların yeniden güç kazanmasının, özellikle 2024 yılına ilişkin faiz indirimi beklentilerinin gerçekleşmemesi durumunda, altının yükseliş potansiyelini sınırlayabileceği görüşünde.