İslam Memiş'ten gram altın tahmini! Tarih verdi, 'Her ay yeni rekor gelecek' dedi

Finans analisti ve ekonomi yorumcusu İslam Memiş, gram altın, dolar, borsa değerlendirmelerini sürdürüyor. Altın fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Memiş, “Gram altında yılın son alım fırsatlarını veren bir hafta var karşımızda” diyerek şöyle devam etti:

* Özellikle altın yatırımcılarını son iki aydır Temmuz ayına hazırlıyorum. Bütün videolarımda da Temmuz ayı itibarıyla yükselişlerin başlayacağına dair ciddi uyarılarım var. Bu uyarılarım halen geçerli. Temmuz ayı itibarıyla alım fırsatı vermeden her ay yeni bir rekor kırarak yükseliş trendinde olan bir altın piyasası izleyeceğiz.

* Ons altın tarafında 2600 dolar, gram altında ise 2700 TL ilk hedef seviyemizdir. Yıl sonunda ons tarafından 3 bin dolar hedef, gram altında 3 bin, 3 bin 500 TL aralığını hedef olarak beklemeye devam ediyoruz. Bundan sonra altın yolculuğu başlıyor. Bu son uyarımdır. Temmuzda altında yükseliş yolculuğu başlıyor.