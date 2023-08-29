Kuyum sektörü Merkez'le altın kotası için masaya oturdu

Yakın, toplantıda sektörün sorunlarının masaya yatırıldığını ifade ederek, “Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan, sektörümüzü rahatlatacak ve enflasyona zarar vermeyecek çözümleri toplantı katılımcılarıyla paylaştı” dedi.

Erkan: Yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uyguluyoruz

MİB’ten yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Çelik ve TCMB Başkanı Erkan, toplantıda sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "2024'te dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, hükümet olarak makro dengeleri tesis etmekle işe başladıklarını ve önlemlerin reel sektör üzerindeki yan etkilerini titizlikle takip edip gerekli önlemleri alarak ilgili sektörlerin ihracattaki rekabetçi güçlerini geliştirmek istediklerini kaydetti.

“Küresel pazar payı 2 katına çıkarıldı”

Toplantıda ayrıca 250 binden fazla kuyumcuyu yakından ilgilendiren gelişmelerin ele alındığı belirtilirken, “Özellikle altın ithalatına kota ve AB üyeleriyle STA anlaşması yapılan ülkelerden gerçekleştirilen bitmiş ürün ithalatından ek vergi alınmaması uygulamasının neden açtığı son durum masaya yatırıldı” ifadeleri yer aldı.

Toplantıda kuyumculuk sektörü temsilcileri, alınan kararlardan nasıl etkilendiklerini anlatırken, MİB Başkanı Burak Yakın da hazırlanan sunumla güncel tabloyu açıkladı. Sunumda, kuyumculuk sektörünün son 20 yılda çok önemli bir mesafe katederek dünya liderleri ile rekabet ettiği ve küresel pazar payını Kovid-19 salgınına rağmen iki katına çıkarttığı belirtilerek, kuyumcuların mücevher üretmek için altın alırken İtalyan rakipleri karşısında 68 puan dezavantajlı oldukları kaydedildi. Türkiye'de altın ithalatında son dönemde dikkati çekici artışlar yaşandığı ve bu durumun cari açık üzerinde de etkili olduğu belirtilen toplantıda, geçiş sürecinde finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik makroihtiyati tedbirler uygulandığına işaret edildi.

Toplantıda, mücevher ihracatçıları gibi üretici kesimlerin desteklenmeye devam edileceği de bildirildi. Yakın, "Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan, sektörümüzü rahatlatacak ve enflasyona zarar vermeyecek çözümleri toplantı katılımcılarıyla paylaştı. TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili Bakanlıklarla birlikte sorunun en kısa sürede çözümü için yürütülecek çalışmalara yardımcı olacak" diye konuştu.

“Tüm kararlarda sektör olarak sorumluluk aldık”

MİB Başkanı Burak Yakın, mücevher sektörünün Türkiye ekonomisine yüksek katma değer yaratmak için mücadele ettiğini aktararak, ekonomik dengeleri tesis için bazı kararların alınmasının doğal olduğunu ve alınan tüm kararlarda sektör olarak sorumluluk aldıklarını kaydetti. Kararların yan etkilerinin sektörler için öldürücü olmamasının önemine dikkati çeken Yakın, son yıllarda çok sayıda yabancının yatırım yaptığını ve Türkiye'nin Asyalı, Arap, Afrikalı, Avrupalı iş adamları için çok önemli bir seçenek haline geldiğini vurguladı.