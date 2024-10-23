Merkez bankaları körüklüyor ons altında ilk hedef 3 bin dolar

Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve ABD seçimlerinde olası Trump zaferi küresel piyasalarda sert fiyatlamalara yol açıyor.

Altın ons fiyatı bu hafta içinde rekor kırdı. Tarihi seviyelere yakın seyreden altının ons fiyatı için 2 bin 800 dolar tahmini Citi’den geldi. Citi Research, ABD işgücü piyasasındaki olası bozulma, Fed’in faiz indirimleri ve fiziki ve ETF alımlarını dikkate aldığı analizinde üç ay sonrası altın ve gümüş fiyatı tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Buna göre, 2 bin 700 dolar olan ons altın için tahmin 2 bin 800’e çıkarılırken, 6-12 aylık öngörüde fiyat 3 bin dolar olarak ilan edildi.

Bunun yanında Citi tarafından gümüş için de 40 dolar tahmini yapıldı. BloombergHT’de yer alan Citi analizinde şu ifadeler ise dikkat çekti: “Altın ve gümüşün, Fed’in 50 baz puanlık indiriminden ve geçen ayki istihdam artışından bu yana zayıflayan Çin perakende fiziki talebine ve yükselen ABD faiz oranlarına rağmen son derece iyi performans gösterdiğini not ediyoruz. Altın, petrolün yakın vadede Orta Doğu’da tırmanışa geçmesi senaryosunda da yükselebilir.”

Şimdiden 2024’ün kazananı

Altın, bu yıl yüzde 34 oranında değerlendi. Bu yılın en çok artan ana emtiası olan altının güçlenmesinde Ortadoğu ve Tayvan merkezli jeopolitik gerginlik ile küresel merkez bankalarının alımları da etkili oluyor. Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının 2023’te altın alımlarının bin 37 tona ulaştığını ve üst üste ikinci kez bin metrik tonun üzerine çıkıldığını açıkladı. Yine konseyin açıklamasına göre, merkez bankalarının altın talebi yılın ikinci çeyreğinde 183 tona ulaştı. Yıllık bazda yüzde 6 artış oldu.

Yılın ilk yarısındaki net alımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 483 tona çıktı. Henüz üçüncü çeyreğe dair veriler paylaşılmadı ancak Reuters’in geçen hafta geçtiği habere göre, Miami’de düzenlenen Londra Külçe Piyasaları Birliği’nin yıllık konferansında, merkez bankalarının finansal veya stratejik nedenlerle rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın almaya istekli olmaya devam ettiği bildirildi. Merkez bankalarının son dönemde daha fazla altın stoklamasının temel nedenlerinden biri ise makroekonomik belirsizlik ve jeopolitik şoklara karşı koruma sağlamak amacıyla rezervleri çeşitlendirmek.

Nadir Amca’nın öngörüsü tutar mı?

Her dönem güvenli liman olarak görülen altın yatırımcıların portföyünde vazgeçilmez bir enstrüman olarak duruyor. Altın fiyatları için dönem dönem farklı tahminler de öne çıkıyor. Citi’nin 3 bin dolarlık ons fiyatı tahmini en güncel olanı.

Ancak 4 bin dolar, 5 bin dolar hatta 10 ve 40 bin dolar gibi uçuk tahminler de yapılmıyor değil. Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın DÜNYA Yazı İşleri Müdürü Recep Erçin’e, daha önce yaptığı bir açıklamada, Nadir Metal’in Kurucusu Nadir Tütüncü’nün altın fiyatları konusundaki öngörüsünü şöyle aktarmıştı: “Altın fiyatları 250 dolar/ons iken rahmetli Nadir amca 500 olacağını söyledi. 2 bin dolar/ ons konuşulurken, '5 bin dolar olacak' dedi. Bence de bu olacak. Çünkü altın dünyada arzı sınırlı talebi ise her dönem yüksek olan bir meta.”