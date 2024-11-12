Ons altın 2 ayın en düşük seviyesine yaklaştı

Faiz oranlarının beklenenden daha yüksek kalabileceği değerlendirmeleri ons altın fiyatının 2 ayın en düşük seviyesine yaklaşmasına yol açtı.

Ons altın bugün 2601 dolar desteğinin altına geldi. 2595,34 dolara kadar geri çekilen altın fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,9 kayıpla 2598,42 dolar seviyesinde.

Analistler, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği politikalara ilişkin endişelerin varlık fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini kaydederek, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD'de Donald Trump'ın seçilmesiyle beraber kripto para piyasası gibi riskli varlıklara ılımlı yaklaşan isimlerin senatoya girecek olması bu alanda risk iştahını artırırken, Fed'in aralık ayında yapacağı toplantıda sıkı para politikasını gevşetip gevşetmeyeceği yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed yönetimi ile Trump arasındaki olası bir anlaşmazlığın getirebileceği risklerin de yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirten analistler, bu sebeple Powell'ın açıklamalarında bu konuya ilişkin ipuçlarının aranmaya devam edileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 580 ve 2 bin 550 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 640 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.