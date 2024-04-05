Ons altın 2 bin 300 doları aştı 2 bin 500 $’ı da görür

Emre ERGÜL

Altın, Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz oranlarını düşürme olasılığı ve merkez bankalarından gelen talebin devam etmesinin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın dün sabah 2 bin 313.60 dolar seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. Ardında da 2 bin 300 dolar civarında yatay seyir izledi.

Altın son 1 ayda yüzde 17.28 ve yılbaşından bu yana yüzde 14.12 yükseldi. Son 1 yıldaki yükseliş ise yüzde 12.70. Altın fiyatının rekor seviyeye ulaşmasının ardında Fed Başkanı Jerome Powell'ın istihdam artışları ve beklenenden yüksek enflasyona ilişkin son okumaların bu yıl ekonomi politikasının genel resmini önemli ölçüde değiştirmediğini yinelemesi oldu.

JPMorgan Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva, altın fiyatıyla ilgili 2 bin 500 dolara ulaşması “olasılığını” gündeme getirirken; Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, "Bu şekilde devam edersek kesinlikle bir tür hava cebi olması gerektiğini düşünüyorum ya da bir düzeltmeye gireceğiz.

Hareketi buna bağlamak için açık ve herkesin ulaşabileceği özellikle iyi, temel bir neden yok gibi görünüyor" diye konuştu. Fiyat artışındaki bir diğer faktör de merkez bankalarının altına olan güçlü ilgisi oldu.

Dünya Altın Konseyi (WGC) Avrupa, Ortadoğu ve Asya analisti Krishan Gopaul, merkez bankalarının altın alımlarını artarda 9’uncu ayda artış gösterdiği şubat ayında 19 ton artırdığını belirtti. WGC, bankaların "kriz müdahalesinde, çeşitlendirme niteliklerinde ve değer saklama kimlik bilgilerinde altının değerini" tercih ettiğini söyledi. Goldman Sachs da şubat ayında yayınladığı raporda talebe dikkat çekmişti.

Raporda, "Hindistan'da hızla büyüyen 'varlıklı' tüketiciler grubu mücevher tüketimindeki büyümeyi artıracak" denildi: "Ayrıca son birkaç yılda büyük politika değişiklikleri yaşayan bazı ülkelerde (Türkiye, Çin) alternatif yatırımların olmayışı da altın tüketimini destekledi." Powell'ın konuşmasının ardından gümüş fiyatı da neredeyse son üç yılın en yüksek seviyesine kadar yükseldi. Spot gümüş, ons başına 27.3355 dolarla Haziran 2021'den bu yana en yüksek gün içi seviyesine ulaştıktan sonra 27.15 dolar seviyesinde işlem gördü.

“Dolar ve altındaki son değerlenmeler anomali"

Bridgewater Associates yöneticisi Karen KarniolTambour, dolar ve altındaki son değerlenmelerin "anomali" olduğunu ve doların ABD'nin bütçe açığı nedeniyle bu kadar güçlü olmaması gerektiğini söyledi. Dolar endeksi bu yıl yaklaşık yüzde 3 artış gösterdi. Karniol-Tambour, piyasaların Fed'in ilk faiz indiriminin bu yılın ikinci yarısına ertelenmesi olasılığına hazırlandığını söyledi; jeopolitik korkuların altında yüksek fiyatların açıklayabileceğini de sözlerine ekledi.

Fed Başkanı "Zamanımız var" mesajı verdi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin gücü ve enflasyonda kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında gelen verilerin politika kararlarına yön vermesine izin verecek zamanları olduğunu ifade etti. İşte Powell’ın Stanford İşletme, Hükümet ve Toplum Forumu etkinliğinde verdiği mesajlar:

- “Enflasyon geçen yıl önemli ölçüde düştü ancak hâlâ Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yüzde 2 hedefinin üzerinde. Enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme memnuniyetle karşılansa da enflasyon hedefe sürdürülebilir şekilde geri getirilemedi. Son veriler, sağlam büyüme, güçlü ancak yeniden dengelenen iş gücü piyasası ve bazen engebeli bir yolda yüzde 2'ye doğru inen enflasyondan oluşan genel tabloyu önemli ölçüde değiştirmiyor."

-"Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var. Geçen yıl temmuz ayından bu yana politika faizini mevcut seviyesinde tuttuk.”

-“İklim değişikliği konusunda banka denetçisi olarak dar bir rollerimiz var. Kamuoyunun düzenleyip denetlediğimiz kurumların karşı karşıya oldukları maddi riskleri anlamalarını ve yönetebilmelerini bekleyeceğiz ve bu riskler zamanla iklimle bağlantılı finansal riskleri de içerebilir. İklim konusunda politika yapıcıları değiliz ve olmaya da çalışmıyoruz."

Kugler: Politika faizi bu yıl bir miktar düşürülmeli

Fed üyesi Adriana Kugler, hane halkı ve işletmelerin harcamalarını kısması, mal ve hizmet arzının iyileşmeye devam etmesi nedeniyle enflasyonun bu yıl düşmeye devam edeceğine inandığını söyledi: "Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesini ve yıl boyunca faiz indirimlerinin önünü açmasını bekliyorum. Dezenflasyon ve işgücü piyasası koşulları şu anda beklediğim gibi ilerlerse, bu yıl politika faizinin bir miktar düşürülmesi uygun olacaktır."

"Ocak ve şubatta enflasyon verilerinde bir miktar sıkılaşma görüldü" diye konuşan Kugler, zayıflayan tüketici harcamalarının ekonomik büyümenin geçen yılki yüzde 3.1'lik hızın altına düşmesine yardımcı olacağını ve işçi talebinin de azaldığını söyledi Talep büyümesinin soğumasıyla birlikte, sağlam arz zemini göz önüne alındığında, temel beklentim işsizlikte önemli bir artış olmadan daha fazla dezenflasyonun gerçekleştirilebileceği yönünde. Dezenflasyon ve işgücü piyasası koşulları şu anda beklediğim gibi ilerlerse, bu yıl politika faizinin bir miktar düşürülmesi uygun olacaktır.”