“Ons altın 3 bin dolar olacak"

Emre ERGÜL

Bugünlerde küresel ekonomistlerin tek gündemi altın… İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümü ve Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sinyalleri, altını tarihi zirve olan 2 bin 450 dolara çıkardı. Akıllardaki tek soru şu: “Bu yılın başından bu yana yüzde 16 artan altın fiyatının çıkışı devam eder mi?” Citi analistlerine göre “Evet.” Amerikan bankasının uzmanları, altın fiyatlarının 6 ila 18 ay içinde 3 bin doları göreceği tahminini yayınladı.

CBS Televizyonu da Citi’nin bu öngörüsünü tartışmaya açtı: Sterling Foundation Management'ın kurucusu ve CEO'su Dr. Roger D. Silk, bunun “Olası” olduğunu ileri sürdü: ^Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin zamanlaması ve ne zaman olacağı henüz bilinmiyor. Bu meseleye tarihsel bir bakış açısıyla bakmalı.^ APMEX'in İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Direktörü Patrick Yip, "2000 yılından bu yana altının ortalama yıllık getirisi yüzde 9.5 oldu. Altının performansı tekrarlanırsa, bundan üç yıl sonra altın için 3 bin doları görebiliriz" diyerek yeşil ışık yaktı.

Amerikan Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün kıdemli ekonomisti Peter C. Earle ise "ABD ekonomisinin yavaşladığına dair işaretler, jeopolitik gerilimler, bu yılın sonlarına doğru sert geçebilecek bir seçim ve bir avuç başka joker kart göz önüne alındığında, önümüzdeki yolu tahmin etmek neredeyse imkânsız" değerlendirmesinde bulunurken; “Ancak” diyerek ekledi: "ABD vatandaşlarının önümüzdeki 12 ayda karşı karşıya kalacağı, uzun zamandır olduğundan daha fazla ve daha büyük belirsizlik kaynakları var.

Bu, altın fiyatı için iyi bir gelişme gibi görünüyor.” Coral Gables Trust'ın Başkanı ve Yatırım Sorumlusu Michael Unger’in görüşü ise şöyle: "Teknik açıdan bakıldığında, altın 2 bin 500 dolarlık kilit direnç seviyesine yaklaşıyor. Altın fiyatı 2 bin 500 doları aşıp bu seviyede kalırsa, fiyat dinamikleri konusunda daha fazla netliğe sahip olacağız ve ivmenin sürdürülebilir olup olmayacağını daha iyi değerlendirebileceğiz.

Altındaki yükseliş sonrası, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri olabilir. Merkez bankalarının altına olan talebi ve jeopolitik gerilimler gibi faktörlerle birleştiğinde altının maliyetlerini artırabilir. Bu temel faktörlerin ileriye dönük olarak muhtemelen güçlendiğini görsek de, altının fiyatının ons başına 3 bin doları aşabileceği belirli bir zaman dilimini belirlemek çok zor."

15 bin dolarlık tahminini yükseltti

En sert tahmin Amerikalı ekonomist Jim Richards’ten geldi. “Currency War,” “The Death of Money” ve “The New Case for Gold” adlı kitapların yazarı olan Richards, daha önce yaptığı “2026 yılında altının fiyatı 15 bin dolar olacak” tahminini yükseltti ve dün “27 bin dolar olacak” dedi. Bitcoin.com’a konuşan Amerikalı yatırımcı, "Daha önce altının 2026 yılına kadar 15 bin dolara ulaşabileceğini söylemiştim.

Bugün bu tahmini güncelliyorum. Son tahminim altının aslında 27 bin doları aşabileceği yönünde. Bunu dikkat çekmek veya insanları şok etmek için söylemiyorum. Bu bir tahmin değil; titiz bir analizin sonucu. Elbette bunun olacağının garantisi yok. Ancak bu tahmin, diğer birçok bağlamda doğruluğu kanıtlanmış mevcut en iyi araç ve modellere dayanıyor” diye konuştu.