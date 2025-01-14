Ons altında Trump etkisi! İsviçre bankası 2025 için hedef fiyat verdi!

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, ons altın için 2025 tahminlerini yayınladı.

Raporda altının belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle alımlar sayesinde rekor kırabileceği belirtildi.

Altın fiyatları, 2024'te yüzde 27 yükseldi. Bugün itibariyle 2 bin 670 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Rapora göre 'güvenilir liman' olarak adlandırılan altın talebin etkisiyle yıl sonuna kadar 2 bin 850 dolara yükselecek.

UBS, ABD'de Donald Trump yönetiminin öngörülemezliği nedeniyle merkez bankaları ve yatırımcıların altın talebinin artacağını kaydetti.

Raporda, "Altının çeşitlendirici olarak geçmiş yıllarda sergilediği performansının 2025'te yatırımcılar için daha da önemli olmasını bekliyoruz. Başka bir deyişle, 2025'te aynı eğilim daha fazla etkili olabilir" dendi.