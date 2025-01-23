Politikaları belirleyici olacak! Ons altın, 'Trump belirsizliği' nedeniyle yön arıyor

Ons altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarına ilişkin piyasalarda süren belirsizlik nedeniyle bugün dar bir bantta hareket ediyor. Dün Ekim ayından bu yana en yüksek seviye olan 2763,49 doları gören altın, teknik düzeltme etkisiyle hafif bir geri çekilme yaşadı.

Trump’ın politikaları takip ediliyor

ABD Başkanı Trump’ın pazartesi günü göreve başlamasıyla birlikte yatırımcılar, özellikle tarifeler ve ticaret politikaları konusundaki netlik beklentisiyle temkinli bir duruş sergiliyor. Trump'ın bugün Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yapacağı konuşma, piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Exinity Group’un baş piyasa analisti Han Tan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Spot fiyatlar teknik olarak aşırı alım bölgesinde. Bu nedenle bir miktar teknik geri çekilme beklenebilir. Ancak Trump’ın politikalarının enflasyon korkusunu artırması veya güvenli liman talebini tetiklemesi durumunda, altın fiyatları 3.000 dolar seviyesine doğru ilerleyebilir.”

Fed toplantıları gündemde

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştireceği toplantı, altın fiyatlarının yönünü etkileyebilecek önemli gelişmeler arasında yer alıyor. CME Group’un FedWatch aracına göre, yatırımcılar Fed’in faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını %96 olarak değerlendiriyor. Ancak, Trump yönetiminin önerdiği politikalar nedeniyle Fed’in kararlarında belirsizlik unsuru öne çıkabilir.

Yatırımcıların radarında yalnızca Fed değil, aynı zamanda Japonya Merkez Bankası’nın bu hafta açıklayacağı faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası’nın gelecek hafta yapacağı toplantı da bulunuyor. Bu toplantılardan çıkacak sonuçlar, altın fiyatlarının kısa vadeli hareketlerini şekillendirebilir.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar, altın piyasasının mevcut durumda hem teknik düzeltmeler hem de Trump’ın politikalarından kaynaklanan uzun vadeli potansiyel etkiler arasında sıkıştığını belirtiyor. Trump’ın ticaret savaşlarına yönelik sert bir tutum sergilemesi durumunda altına olan talebin daha da artabileceği ifade ediliyor.

Altın piyasasının bu kritik dönemdeki yönünü, Davos’taki konuşmalar, Fed toplantısı ve diğer merkez bankalarının açıklamaları belirleyecek gibi görünüyor.