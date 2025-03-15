Rekor sonrası düşüşe geçti! Gram, çeyrek, yarım, tam, ons... Altın fiyatlarında son durum!
ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikaları ve artan jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti. Bu gelişmeler sonucunda, gram altın 3.543 TL ile tarihi zirvesini gördü. Ons altın ise yılbaşından bu yana yaklaşık 384 dolar değer kazanarak ilk kez 3.000 dolar seviyesini aştı. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL? İşte 15 Mart Cumartesi güncel altın fiyatları...
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikaları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi artırdı. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.
Dün, ons altın 3.004 dolar seviyesine kadar yükselerek tarihi bir zirveye ulaştı. Yılın başında 2.620 dolar seviyesinde olan ons altın, yılbaşından bu yana yaklaşık 384 dolar değer kazandı. Bu yükseliş, yatırımcılara önemli kazançlar sağladı.
Türkiye'de de altın fiyatları bu yükselişten etkilendi. Gram altın, dün 3.543 TL'ye çıkarak rekor kırdı.
Uzmanlar, Trump'ın gümrük tarifeleri konusundaki sert söylemleri ve küresel ekonomideki belirsizliklerin, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdığını belirtiyor. Ayrıca, merkez bankalarının altın alımlarını artırması da fiyatları yukarı yönlü destekliyor.
Peki "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?", "Yarım altının fiyatı ne?" "Tam altın kaç lira oldu?", "Ons altın kaç dolar?" İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatlarında son durum…
15 Mart Cumartesi güncel altın fiyatları
Gram Altın: 3.515,47 TL (alış) - 3.516,66 TL (satış)
Çeyrek Altın: 5.753,00 TL (alış) - 5.811,00 TL (satış)
Yarım Altın: 11.506,00 TL (alış) - 11.621,00 TL (satış)
Tam Altın: 22.701,64 TL (alış) - 23.145,62 TL (satış)
Cumhuriyet Altını: 22.942,00 TL (alış) - 23.146,00 TL (satış)
Ons Altın: 2.992,76 dolar