Rekor sonrası düşüşe geçti! Gram, çeyrek, yarım, tam, ons... Altın fiyatlarında son durum!

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikaları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi artırdı. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.

Dün, ons altın 3.004 dolar seviyesine kadar yükselerek tarihi bir zirveye ulaştı. Yılın başında 2.620 dolar seviyesinde olan ons altın, yılbaşından bu yana yaklaşık 384 dolar değer kazandı. Bu yükseliş, yatırımcılara önemli kazançlar sağladı.

Türkiye'de de altın fiyatları bu yükselişten etkilendi. Gram altın, dün 3.543 TL'ye çıkarak rekor kırdı.

Uzmanlar, Trump'ın gümrük tarifeleri konusundaki sert söylemleri ve küresel ekonomideki belirsizliklerin, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdığını belirtiyor. Ayrıca, merkez bankalarının altın alımlarını artırması da fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Peki "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?", "Yarım altının fiyatı ne?" "Tam altın kaç lira oldu?", "Ons altın kaç dolar?" İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatlarında son durum…

15 Mart Cumartesi güncel altın fiyatları

Gram Altın: 3.515,47 TL (alış) - 3.516,66 TL (satış)

Çeyrek Altın: 5.753,00 TL (alış) - 5.811,00 TL (satış)

Yarım Altın: 11.506,00 TL (alış) - 11.621,00 TL (satış)

Tam Altın: 22.701,64 TL (alış) - 23.145,62 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 22.942,00 TL (alış) - 23.146,00 TL (satış)

Ons Altın: 2.992,76 dolar