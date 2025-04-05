Rekor üzerine rekor kıran altında sahteciliğe dikkat! İşte sahte altını ayırt etmek için en sağlam yöntem

Hem küresel hem de iç siyasetteki gelişmeler nedeniyle altın rekor üzerine rekor kırarken, kuyumcular güvenli limanda çevrilen dolaplara karşı vatandaşları uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticaret savaşlarının başlangıcına işaret eden tarife hamlesi sonrası güvenli liman arayışı altın fiyatlarına talebi artırdı.

Gram altın perşembe günü 3 bin 840 lira seviyelerini aştı. ONS altın ise 3 bin 167 dolara yükseldi.

Gram altında 2025 yıl sonu için beklenti 4 bin, 4 bin 500 lira aralığında değişiyor.

Altında sahteciliğe dikkat!

Altına talep arterken sahtecilik hadiseleri de artmaya başladı. Kuyumcular başka madenler karıştırılarak değeri düşürülen altınlara karşı vatandaşı uyardı.

İHA’nın haberine göre; uzmanlar özellikle gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında sahteciliğin altından çıkan ‘tiz’ sesle anlaşılabileceğini ifade etti.

Kahramanmaraş’ta kuyumculuk yapan Yaşar Korkut, elden ele dolaşan altınlardan uzak durulması yolunda çağrıda bulundu.

Peki sahte altın nasıl anlaşılır?

Öncelikle sahte altın gerçek altına göre çok daha parlak oluyor. Farklı ışıklarda sahte altında renk değişimi görülür. Gerçek altında renk değişimi olmaz.

Gerçek altın hayli dayanıklıdır ve solmaz. Bükülmez ve kırılmaz. Sahte altın gerçek altına göre hafiftir. Kırılır ve bükülür.

Gerçek altını anlamak için evde denenebilecek bazı yöntemler var. Örneğin altının üzerine birkaç damla sirke damlatabilirsiniz. Eğer altın sahteyse sirke altının rengini değiştirecektir.

Bir başka yöntem de mıknatısla uygulanıyor. Altın manyetik olmadığı için mıknatısa yapışmaz. Sahte olduğunu düşündüğünüz bir altını mıknatısla test edebilirsiniz.

Ancak en güvenilir yöntem bir kuyumcuya ya yetkili bir altın uzmanından destek almak...