Resmi altın ithalatının üç katı kaçak giriş var
Türk mücevher sektörü kota yüzünden artan altın kaçakçılığına dikkat çekti. Resmi ithalatın üç katı kaçak giriş olduğunu belirten sektör temsilcileri, “Boynuna gerdanlığı takan ülkeye giriyor”dedi.
Recep ERÇİN
Türk mücevher sektörü Antalya’da düzenlenen “Turkish Jewellery” etkinliğinde buluştu. Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Güner ve MİB Yönetim Kurulu Üyeleri’nin gündeminde altın kotası yüzünden yurt içinde artan fiyatlardan istifade etmek isteyenlerin yaptığı altın kaçakçılığı vardı.
İhracatçıların iddiasına göre aylık 8 ton altın ithal ediliyorsa bunun en az 3 katı miktarında kaçak altın ülkeye giriyor. “Boynuna gerdanlığı takıyor. Bulgaristan’dan gelip burada satıyor” diyen ihracatçılar, altın kotası yüzünden müşteri kaybettiklerini ifade ettiler.
Üretici batarken aracı kazanıyor
Kuyumcukent’teki atölyelerin yarısının kapandığını belirten MİB Başkan Yardımcısı Ayhan Güner, “1500- 2000 atölye var. Küçükler altına ulaşamıyor.
Aracı kurumlar altın farkından dolayı aylık 30 milyon dolar ilave para kazanıyor. Bu değişmeyecekse Kuyumcukent’in yarısı battı demektir. Büyük ölçekliler ayakta kalır ama küçükler kalamaz.
İç pazarda altın farkının önemi yok. Satın alan bunu hissetmiyor ki. Geçen gün Meksika’ya gitti önemli bir firma. Neden? Fiyat farkı yüzünden 68 kilo ihracat siparişini yapamadığı için özür dilemeye gitti. 6 bin dolara 1 kilo işçilik yapıyor. 4 bin dolar fark var. 10 bin dolara mı satacak? İtalyanları ayağımızın altına almıştık. İtalya’dan 5 milyar dolar ithalat yaptık. Kota öncesi 350 milyon dolardı” bilgilerini verdi.
Körfez müşterisi kaçtı
Kuyumcukent’in AVM kısmına daha önce Arap toptancıların gelerek sipariş vermesi ile burada üretimin katlandığını fakat kota yüzünden Körfez müşterisinin el çektiğini dile getiren Ayhan Güner, “Altın farkından dolayı çalışamaz hale geldiler. Bu ülkeler kaçtı. Atölyeler kapandı. Dubai’den gelmişlerdi. Şimdi geri döndüler. 8-10 sene önce bunları getirmek için sistemi öyle kurduk.
Özbekistan, Dubai, Mısır’a gidiyorlar. Birkaç sene sonra yediğimiz golü hissedeceğiz. Esas, sahip olduğumuz knowhow gidiyor. Kuyumcuda müşteri gittiğinde, 4 seneden önce gelmez. İstihdam en az yüzde 40 düştü” dedi. Güner, kendi ihracatının neredeyse sıfırlandığını belirtirken başka bir MİB Yönetim Kurulu Üyesi, “Sıkıntı varsa kontrol etsinler. Ben 150 adam çalıştırıyorum. Hepsi kayıtlı. İstihdamda ciddi kayıp var” ifadelerini kullandı.
“Dünyada böyle bir şey yok”
“Mücevherde adeta kapalı kambiyo rejimine geçildiğini” dile getiren MİB Yönetim Kurulu Üyeleri, şunları anlattılar: “MASAK’a da söyledik. Yurt dışından müşteri geldiğinde şirket olduğuna dair konsolosluğa gidip belge alsın deniyor. MASAK diyor ki; müşteri geldi nüfus kağıdını vermedi bize şikayet edeceksiniz; 180 bin TL ve üzeri alışveriş için ama iki bilezik bedeli o. Önceden 75 bindi 180’e çıkarıldı. 180’den sonra bildirim istiyor.
Nüfus kağıdı, adres. Biz bütün bunları MASAK’a bildirsek zaten sistem kilitlenir. Dünyada böyle bir şey yok. Fatura kesiliyor. Şirketin ortaklık yapısını istiyorlar. Yurt dışından alışveriş ettiğin şirketten 6 ayda zor randevu alıyoruz, nasıl ortaklık yapısı belgesi isteyelim... Bu içeriye satış yapana yaradı. Sekiz ayda 3-5 şirket paraya para demediler. Bu kadar ihracatının yaptığı ciroyu bir saatte yapıyor.”
“Tekstilci altın getirebiliyor, mücevherci getiremiyor”
“Biz artık hiçbir şey talep etmiyoruz. Biz fabrika ayarlarına geri dönmek istiyoruz” mesajı veren MİB Başkan Yardımcısı Ayhan Güner, “Üretimde dünya lideri idik çok güzel bir sistem kurmuştuk. Sistemin yüzde 40’ı yurt dışına gidiyor. Bugüne kadar 100 istekte bulunduk sadece biri kabul edildi. Tekstilciler ihracat bedeli karşılığında altın getirebiliyor; kuyumcular getiremiyor. Özbekistan bizden ithalatı kapattı. Bizden birkaç firma da oraya taşındı. Herkes teşvikle üretim çekerken biz bu sektöre ihtiyacımız yok, diyoruz” görüşlerini paylaştı.
Güney Amerikalılar’ın kota yüzünden altında ortaya çıkan farktan dolayı Antalya’daki fuara daha az katılım gösterdiklerini belirten Güner, “Burada 500’den fazla katılımcı firma bine yakın da katılımcı var. Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Güney Amerika’dan gelenler ağırlıkta” derken, sohbet esnasında söze giren bir ihracatçı, “ABD’deki fuardan çekildik. Çünkü aldığım siparişlerden zarar yazdım” ifadelerini kullandı.
Mücevher sektörü Başkanı’nı geri istiyor
Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Üyeleri, “Ankara’dan başkanımızı talep ediyoruz” dedi. Antalya’da düzenlenen fuarda sohbet ettiğimiz MİB Yönetim Kurulu Üyeleri, “Bizim Ankara’dan sektör olarak hiçbir talebimiz yok. Biz Başkanımızı (Burak Yakın) istiyoruz.
Burak Başkan’dan, 2021’de hesabına para gönderilerek, bunun karşılığında altın isteniyor. Burak Başkan’a bu altını benim ofise gönderir misin diyorlar. Teslim alınıyor, imza atılıyor. Teslim fişi var. İmza var. Şimdi diyor ki ben teslim almadım.
MASAK denetiminde olan bir şirketin patronu böyle bir şeyle suçlanıyor. Toplam 8,2 milyon TL’den söz ediyoruz. Bununla ilgili bir şikayet için tutuklanıyor. Adamın tonlarca altın satışı var. Suçlamaların tutuklama gerektirecek nitelikte olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandılar. MİB Başkanı Burak Yakın, geçen hafta düzenlenen bir operasyon kapsamında önce gözaltına alınmış daha sonra tutuklanmıştı. Yakın’ın avukatları karara itiraz etmişti.