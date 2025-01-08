Toprağın altında uyuyan servet: 600 milyar dolarlık altın

Nagihan KALSIN

Türkiye’nin altın üretimi­nin 2024 yılında 32,2 tona gerilediğini belirten Altın Madencileri Derneği Başkanı Ha­san Yücel, bunun da son beş yılda 10 tonluk bir kayba işaret ettiğini dile getirdi. Yücel, “2020 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin re­korunu kıran üretim, sürdürüle­bilir bir seviyeye taşınamadı. Üre­timdeki bu düşüş kabul edilemez.

Dünya altın fiyatları zirvedeyken bizim üretimde gerilememiz, po­tansiyelimizi değerlendiremedi­ğimizi gösteriyor. Türkiye’de bazı madenlerin faaliyetlerinin geçi­ci durması üretimin düşmesinde büyük etken ama bu sadece eko­nomik değil, stratejik bir kayıp” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin toplamda 6 bin 500-10 bin ton arasında altın re­zervine sahip olduğunun tahmin edildiğini ve bu rezervlerin de­ğerinin yaklaşık 397 - 611 milyar dolar arasında değiştiğine dikkat çeken Yücel, “Ancak bu devasa potansiyel, yeterince değerlen­dirilemiyor. Rezervimiz büyük, ama üretimimiz küçük. İyi bir planlamayla 100 ton altın üret­mek mümkün” dedi.

“Altın ithalatı, ekonomik yük ve stratejik risk”

Türkiye’nin yıllık altın ihtiya­cının 160 ton seviyesindeyken, 2024 yılında yerli üretimle yal­nızca 32,2 tonluk kısmının kar­şılanabildiğini belirten Yücel, “Aradaki 127,8 tonluk açık, itha­lat yoluyla kapatılmak zorunda. Bu durum, Türkiye’ye her yıl mil­yar dolarlık fatura çıkarıyor. Al­tın ithalatına dayalı bir ekono­mi sürdürülemez. Cari açığın bü­yümesine neden olan bu tabloyu değiştirmek için yerli üretimi ar­tırmamız şart” dedi.

Merkez Bankası’na göre, 2023’te parasal olmayan altın it­halatının önceki yıla göre yüz­de 46,9 artarak 30 milyar dolarla bugüne kadar ulaşılan en yüksek yıllık düzeye çıktığına dikkat çe­ken Yücel, “Bu rakam, altyapı ya­tırımları açısından devasa bir fır­sat maliyetine işaret ediyor.

Altın ithalatına harcanan bir yıllık 30 milyar dolarla, isterseniz İstan­bul’daki üçüncü köprü gibi 6 bo­ğaz köprüsü, isterseniz 2,7 İstan­bul Havalimanı, 1,5 Akkuyu Nük­leer Santrali, 1.500 km hızlı tren hattı, 30 büyük baraj ve hidroe­lektrik santrali inşa edilebilirdi.

Ortalama bir devlet üniversitesi­nin maliyeti 200 milyon dolar. 30 milyar dolar ile bir yılda 150 üni­versite inşa edilebilirdi. Büyük bir şehir hastanesinin maliyeti 1 mil­yar dolar. 30 milyar dolar ile 30 şe­hir hastanesi yapılabilirdi. Listeyi daha uzatmaya gerek yok, kısaca bu parayı yerli üretimle ülkemiz­de tutabilir, stratejik yatırımlara dönüştürebiliriz” diye konuştu.

Altın üretiminde karşılaşılan bürokratik engellerin sektörü ya­vaşlattığını kaydeden Yücel, “Bu­gün bir girişimci, altın madencili­ğine yatırım yapmak istese, uzun ve karmaşık izin süreçleriyle bo­ğuşuyor. Bu süreçler, yatırımcı­ların cesaretini kırıyor. Eğer bu engeller kaldırılmazsa, mevcut yatırımlar bile sürdürülebilir ol­maktan çıkacak ve yerli altın üre­timindeki düşüş devam edecektir. Onun için bir an önce yatırım orta­mını iyileştirecek somut adımlar atılmalıdır” uyarısında bulundu.

Yücel: Altın üretiminde 100 ton hedefi hayal değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltilmesine ilişkin hedefinin hayal olmadığını da vurgulayan Yücel, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanımızın 100 ton hedefini gerçekleştirmek için büyük bir gayret gösteriyor.

Ama diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bu hedef doğrultusunda iyi organize olduklarını söyleyemiyoruz. Oysa 100 ton altın üretimi hayal değil. Üreticilerin önü açılırsa, birkaç yıl içinde bu seviyelere ulaşabiliriz. Böylece hem cari açık azalır hem de ekonomimize on milyarlarca dolar kazandırırız” dedi.

“İthalata dayalı model sürdürülemez”

Altın ithalatına dayalı ekonomik modelin sürdürülemez olduğunu belirten Yücel, “Eğer üretimimizi artırmazsak, dışa bağımlı bir ekonomi içinde kaybolmaya devam ederiz. Oysa bu potansiyeli değerlendirirsek, cari açığı azaltabilir, bu milyarlarca doları eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanlara aktarabiliriz” çağrısında bulundu.