Trump’ın ek vergileri altını rekora taşıdı! Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde (3 Nisan altın fiyatları)

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’ye ithal edilen mallara yüzde 10'luk asgari gümrük vergisi getirirken, Çin ve diğer birçok ülkeye yönelik ek tarifeleri artıracağını duyurdu. Bu açıklama, küresel ekonominin resesyona girebileceği endişelerini artırarak borsalarda sert düşüşlere neden olurken, yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirdi.

Perşembe günü ons altın 3.167,96 dolara çıkarak tarihi zirvesini gördü. Şu sıralarda ise 3.147,19 dolar seviyesinde işlem görüyor. Türkiye’de de gram altın 3.840,79 TL’ye yükseldi.

Trump’ın getirdiği yeni tarifeler, Çin’den ithal edilen ürünlerdeki toplam vergiyi yüzde 54’e yükseltirken, ABD teknoloji sektörünü de olumsuz etkiledi. Çin’in olası misilleme tarifeleri ise ABD tarım sektörüne, özellikle de soya fasulyesi gibi ürünlere olan talebi daha da düşürebilir.

Altın piyasasında yükselişin devam edip etmeyeceği, Trump yönetiminin tarifelerde daha fazla agresif adım atıp atmayacağına ve küresel piyasalardaki belirsizliklere bağlı olacak.

3 Nisan 2025 güncel altın fiyatları

Gram altın: 3.840,79 TL (alış) - 3.841,33 TL (satış)

Çeyrek altın: 6.341,00 TL (alış) - 6.401,00 TL (satış)

Yarım altın: 12.683,00 TL (alış) - 12.802,00 TL (satış)

Tam altın: 24.761,56 TL (alış) - 25.251,57 TL (satış)

Cumhuriyet altını: 25.291,00 TL (alış) - 25.502,00 TL (satış)

Ons altın: 3.147,53 dolar (alış) - 3.147,82 dolar (satış)