Tüm dünya 'altına hücum' ediyor! Hem rezervlerde hem getiride zirvede

Altın, küresel piyasalarda en çok talep gören varlık olmayı sürdürüyor. ABD’nin 600 ton altın taşıdığı, Çin’in agresif alımlar yaptığı piyasada Türkiye de rezervlerini koruyarak Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre 615 tonluk rezerviyle dünyanın en büyük 10. altın rezervine sahip ülkesi olmaya devam ediyor.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Şubat ayında en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu. Aylık bazda yatırımcısına Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 7,92, TÜFE’ye göre yüzde 7,76 reel getiri sağlayan altın, hem kısa vadede hem uzun vadede yatırımcısını sevindirdi.

ABD ve Çin, altın yarışında öne çıkıyor

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, ABD 8 bin 134 tonluk rezerviyle dünyanın en büyük altın stokuna sahip ülke konumunda. Bu, ABD’nin toplam rezervlerinin yüzde 75’ine denk geliyor. Almanya 3 bin 352 ton ile ikinci sırada yer alırken, Avrupa’nın en büyük ekonomileri olan İtalya (2.452 ton) ve Fransa (2.437 ton) ilk 5’teki yerini koruyor.

Çin ise 2 bin 280 tonluk rezerviyle altın stoklarını artırmaya devam ediyor. Küresel ticaret savaşları ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle Çin, rezervlerini güçlendirmek için altın alımlarına hız verdi. Ancak dikkat çeken nokta, Çin’in altın rezervlerinin toplam rezervleri içindeki payının sadece yüzde 5,5 olması.

Türkiye ise 615 ton altın rezerviyle dünya sıralamasında 10. sırada yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın verilerine göre, ülkedeki brüt altın rezervleri 72 milyar 297 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın, Türkiye’de de en çok kazandıran yatırım aracı oldu

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Şubat ayında en yüksek reel getiri külçe altından geldi. Altın yatırımcısına Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 7,92, TÜFE’ye göre yüzde 7,76 oranında kazandırdı. Aynı dönemde dolar ve borsa yatırımcısına kaybettirirken, mevduat faizi, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve Euro sınırlı kazanç sağladı.

Yatırım araçlarının şubat performansı

* Külçe altın: Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 7,92, TÜFE’ye göre yüzde 7,76 reel kazanç

* Mevduat faizi (brüt): Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 1,16, TÜFE’ye göre yüzde 1,01 kazanç

* Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS): Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 0,63, TÜFE’ye göre yüzde 0,48 kazanç

* Euro: Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 0,26, TÜFE’ye göre yüzde 0,12 kazanç

* Dolar: Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 0,29, TÜFE’ye göre yüzde 0,44 zarar

* BIST 100 endeksi: Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 4,18, TÜFE’ye göre yüzde 4,32 zarar

Altın, uzun vadede de lider konumda

Altın, sadece kısa vadede değil, altı aylık ve yıllık bazda da en fazla kazandıran yatırım aracı oldu.

Altı aylık dönemde: Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 15,79, TÜFE’ye göre yüzde 7,58 oranında reel getiri sağladı.

Yıllık bazda: Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 32,34, TÜFE’ye göre yüzde 19,17 oranında yatırımcısına kazandırdı.

Öte yandan, Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, yıllık bazda yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

* Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: yüzde 14,18 zarar

* TÜFE ile indirgendiğinde: yüzde 22,73 zarar

Küresel belirsizlikler, altına talebi artırıyor

ABD'nin ticaret savaşları, Çin’in artan altın alımları ve küresel ekonomik belirsizlikler, altının güvenli liman olarak cazibesini artırmaya devam ettiğini gösteriyor. Türkiye’de de yatırımcılar, altının güçlü getirisinden faydalanarak güvenli yatırım aracı olarak değerlendirmeye devam ediyor.