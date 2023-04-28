Türkiye’de 1,5 yılda üretilen 35 ton altını Merkez aldı

Türkiye'nin potansiyelinin yaklaşık 6 bin 500 ton olduğu bilgisini veren Yılmaz, ülkenin, bunun 1500 tonunu bulup işlettiğini bildirdi.

5 bin tonluk potansiyelin de bulunmayı beklediğini dile getiren Yılmaz, "Bu demek ki yaklaşık 300 milyar dolarlık yer altı kaynağı bizi bekliyor. Türkiye, yılda 200 ton altın tüketiyor. Bunun 35-40 tonunu Türkiye'de üretiyoruz, geriye kalan 160-165 tonu yurt dışından alıyoruz. Ürettiğimiz altının değeri yaklaşık 2,5 milyar dolar mertebesinde” dedi.

Yılmaz, Merkez Bankasının neredeyse son 1,5 yıldır çok kısa bir süre dışında Türkiye'de üretilen altının tamamını satın aldığını belirterek şunları söyledi: "Türkiye'de yerli ya da yabancı 15 işletmede altın üretiliyor. Son 15 ayda ise Türkiye 45-50 ton altın üretmiş durumda. Yaklaşık bunun 15-20 tonunu, devlet hakkı, vergi ve harçlardan devlete direkt ödedik. Geriye kalmış 30-35 tonunu Merkez Bankamız satın almış durumda. Bu, çok önemli bir miktar”