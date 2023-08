Türkiye'de yılda 100 ton altın üretmek hayal değil

Takip Et

Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve döviz rezervlerini desteklemek için altın ithalatında “kota uygulaması” getirme hazırlığına ilişkin altın üreticileri adına değerlendirmelerde bulundu.

2022 yılında Türkiye’nin altın ithalatının 21,6 milyar dolar, altın ihracatının ise 9,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, “Altın ithalatı ülkemizin dış ticaret açığında önemli bir yer tutmaktadır. Hatta 2022 yılının ilk 6 aylık verilerine bakıldığında, cari açığın neredeyse yarısının altın ithalatı kaynaklı olduğu görülüyor. Çünkü Türkiye, 2023 yılının ilk 6 ayında altın ve kıymetli taş ithalatına 18,1 milyar dolar ödedi” dedi.

"Kota uygulaması tasarruf sağlar"

Bu durumun, altın ithalatı azaltmaya yönelik bazı önlemler alınmasını gündeme getirdiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: “Bu kapsamda Borsa İstanbul’a üye şirketler ve bankaların yurtdışından altın ithalatı kota ile sınırlandı. Söz konusu kota uygulaması, Borsa İstanbul AŞ üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için geçerli olacak.

Borsaya kayıtlı şirketlerin geçmiş yıllardaki kapasiteleri göz önüne alınarak her şirket için aylık ve yıllık bazda altın ithalatı yapabilecekler. Aynı şekilde borsa’ya kayıtlı aracı bankalar ve aracı finans şirketleri de yurtdışından altın ithal edemeyecek. Bu durumda altına dayalı yatırım yapmak isteyen yatırımcılardan kaynaklı döviz çıkışının önü kesilerek döviz tasarrufu sağlamaya yönelik bir uygulama başlatılmış oldu.”

"Fiyatları yukarı çekebilir"

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında gerçekleştirilen altın ithalatının söz konusu kota uygulamasının dışında tutularak ihracatın aksamamasına çalışıldığının altını çizen Yılmaz, “Ancak thalatın azalması üretim ve ihracat için gerekli hammaddenin kısıtlanması, arzın talebi karşılayamaması altın fiyatlarını yurtdışına göre daha pahalı hale getirecektir” diye konuştu.

Türkiye’nin sahip olduğu önemli altın potansiyeli, çevre ve insan sağlığına rol model olabilecek uluslararası standartlardaki altın madeni işletmeleri, altın rafinerileri, altın borsası ve güçlü kuyumculuk ve mücevherat sanayisiyle dünyada oldukça önemli avantajlara sahip bir ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Altın endüstrisinde zincirin bütün halkalarını tamamladık. Altın ithalatına yılda 15-20 milyar dolar ödüyoruz.

Bu parayı yatırıma-üretime dönüştürebilirsek altın ihtiyacını kendi kaynaklarımızdan karşılayarak hem dışa bağımlılığını azaltıp hem de ciddi bir döviz tasarrufu sağlayabiliriz” şeklinde konuştu. Altının katma değeri en yüksek ürünlerin başında geldiğini ifade eden Yılmaz, ülke olarak, 40 ton altın üreterek yılda 2,5 milyar dolarlık döviz tasarrufu sağladıklarını vurguladı.

Yılmaz, “Altın madenciliğinde sahip olduğumuz avantajlarımızı iyi değerlendirip, her sene altın ithalatı için dışarıya ödediğimiz on milyarlarca doları ülkemizde yatırıma, üretime, istihdama, vergiye, ekonomik ve sosyal gelişmeye dönüştürebiliriz. Eğer altın madenciliği teşvik edilir, yatırımların bir an önce gerçekleştirilmesi için gerekli yatırım ortamı sağlanırsa, altın üretimini önce yılda 50 tona daha sonra da 100 tona çıkarabiliriz. Bu hayal değil, rasyonel bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Yeter ki, biz üreticilerin önü açılsın.”

“Gelişmiş ülkelerle teknolojimiz aynı”

Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, gelişmiş ülkelerde altın nasıl üretiliyorsa Türkiye’de de aynı teknolojiler kullanılarak altın üretildiğini söyledi. Yılmaz, şöyle devam etti: “Altın madenciliğinde çevre ve insan sağlığı konusunda gelişmiş ülkelerde hangi önlemler uygulanıyorsa fazlası ile ülkemizde uygulanmaktadır. Biz altın üreticileri, ülkemizin altın ihtiyacını karşılayacak, ileri teknolojiye, bilgi, birikim ve insan kaynağına sahibiz.”