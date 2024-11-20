UBS'ten 2025 için altında 2 bin 900 dolar tahmini

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle gerileyen ancak Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle yükseliş gösteren altının 2025'te nasıl seyredeceği merak konusu. Finans kuruluşları altınla ilgili tahminlerine devam ediyor.

İsviçre merkezli UBS bankası, ons altın fiyatıyla ilgili yeni bir anazliz yayınladı.

Analizde ons altın fiyatının 2025 sonunda 2 bin 900 dolar olacağı belirtilerek 2026 yılı sonuna kadar 2 bin 950 dolara çıkacağı kaydedildi.

'Altında konsolidasyon dönemi olabilir'

Analistler altının yeniden tırmanmaya başlamasından önce güçlü dolar ve daha fazla ABD mali teşviğini nedeniyle muhtemelen konsolidasyon dönemi olacağını kaydetti.

UBS, ekim ayındaki tahmininde ons altının 2025 ortasında 2850 dolara ulaşacağını öngörmüştü.

Goldman Sachs bu hafta kıymetli metalin gelecek yılın sonuna kadar ons başına 3 bin dolara tırmanacağını tahmin etti.