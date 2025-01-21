Yatırımcı 'güvenli liman'a yöneliyor: Ons altın iki ayın zirvesinde!

ABD dolarının zayıflaması ve Donald Trump’ın ticaret politikalarındaki belirsizlik ortamı, ons altını iki ayın en yüksek seviyesine çıkardı. Altın, yüzde 0,6 değer kazanarak 2.732,96 dolara ulaştı ve 6 Kasım’dan bu yana en yüksek değerine çıktı. Bu yükseliş, Ekim ayında kaydedilen tüm zamanların zirvesi olan 2.790,15 dolara yaklaşılmasıyla dikkat çekti.

Şu sıralarda ons altın, dünkü seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 2.730,8 dolardan işlem görüyor. Analistler, altının ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerde güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıktığını vurguluyor.

Yıl ortasında 3.000 dolar beklentisi

Broker Mind Money CEO’su Julia Khandoshko, piyasaların “Trump salınımlarının” yarattığı belirsizlikten faydalandığını ve altının 2025 yılının ortasına kadar ons başına 3.000 dolara ulaşabileceğini ifade etti.

StoneX analisti Rhona O’Connell ise piyasalarda riskten kaçış modunun sürdüğünü belirtti ve “Altın fiyatlarındaki düşüşlerin talep çekmesi muhtemel” dedi.

Trump’ın politikaları ve altın üzerindeki etkiler

ABD Başkanı Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yönelik yeni gümrük vergileri getirme planı da yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Trump’ın ticaret politikalarının enflasyonist etkiler yaratabileceği ve ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yüksek tutmasına neden olabileceği düşünülüyor. Ancak faiz getirisi olmayan altın, bu durumdan olumsuz etkilenebilir.