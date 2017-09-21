Kar-Mar Gıda, 20 yılda 10 kat büyüme sağladı

21 Eylül 2017

Kar-Mar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Küçük, 1997 yılında yumurta üretim tesisi olarak 20 bin kapasite ile faaliyete başlayan firmanın, şu anda 200 bin kapasiteye ulaştığını söyledi.

Yumurta ihracatı, yarka (büyük piliç) üretimi ve tarım alanlarında faaliyet göstermeye de devam ettiklerini belirten Kar- Mar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Küçük “Yumurta tesisimiz tam otomatik modern tesis olmakla birlikte yıllık ortalama 45 milyon yumurta, 450 ton elma, 700 ton mısır ve 210 bin adet yarka üretimimiz mevcut” dedi.

Firmanın son 5 yılda önemli atılımlar yaparak, üretim, ihracat, çalışan sayısı ve ciro gibi kriterlerde gelişme kaydettiğini anlatan Küçük “Yılda ortalama 1.5 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. Firmamız bünyesinde 15-20 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yıllık ciromuz 8-9 milyon civarında” diye konuştu.

Yüksel Küçük, 2016 yılında hedeflerinin altında kaldıklarını belirterek, “Türkiye’de yaklaşık yüzde 30 üretim fazlası var. Bu fazlalığı haftada 250-300 TIR ihracat ile tolere etmeye çalışıyoruz. Üretimin yüzde 80’ini ihracata gönderiyoruz, yüzde 20’sini iç piyasada değerlendiriyoruz. İhracatta en ufak bir problem sektörde büyük sorunları beraberinde getiriyor. Pazarımız Irak ve Suriye. Bazı zamanlarda yaşadığımız kesintilerden dolayı fazla üretim pazarda büyük sorun oluyor. Bu konuda devletten uçak kargo desteği bekliyoruz. Sektörde üretimi durduramazsınız. Günlük üretmek ve günlük satış yapıp tüketiciye ulaştırmak zorundasın. Bu sebepten dolayı kapasite arttırmayı düşünmüyoruz” dedi.

'Kayıtdışı 30 milyon üretim var'

Küçük, devletin kayıtlı işletmelerin biyogüvenlik tedbirlerini tam olarak denetlediğini, fakat organik üretim, gezen tavuk, salma tavuk gibi adlar altında yapılan kayıt dışı üretime göz yumduğunu savunarak, “Şu anda bu tür işletmelerde 30 milyon üretim var. Bunların çoğu kayıt dışı, vergi yok, denetim yok, halkı kandırıp haksız kazanç elde ediyorlar. Sağlıklı aşı programları yok. Bunlardan doğan zararları resmi ve kayıtlı işletmeler çekiyor. İki yıldır bu tür işletmelerin getirdiği hastalıklar, kayıtlı entegre işletmelerini büyük zora soktu” diye konuştu.

'Tanıtım grupları tekrar kurulsun'

Kar-Mar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Küçük, ihracatçıya verilen desteklerin günden güne azaldığını da belirterek, şunları söyledi: “Devletten aldığımız destekler önceleri dolar olarak belirlenmişti. Bu destekleri üç yıl önce TL’ye bağlandı. O zaman dolar 2 TL iken şimdi 3.4 TL. Altı yıl önce kurmuş olduğumuz Kanatlı Tanıtım Grubu bugün kapatıldı. Bu gruba aktarılan paralarımıza el konuldu. Türkiye Tanıtım Grubu altında toplandı. Biz turizm alanında faaliyet gösteren firma değiliz. Biz ürünümüzü satmak istiyoruz. Biz sektörümüzü tanıtmak, sorunlarımızı bire bir çözmek istiyoruz. Tanıtım grupları tekrar istiyoruz.”