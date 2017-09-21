Kaytaş, yeni yatırımla tavuk üretimini 2 milyona çıkaracak

21 Eylül 2017



Kayseri Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret AŞ (Kaytaş), 1985 yılından bu yana faaliyet gösterdiği sektörde, haftalık fiyat açıklayarak, Borsa misyonunu da yerine getiriyor. Kaytaş Genel Müdürü Ahmet Behiç Salt, firma olarak yumurta, kanatlı, büyükbaş yem ve civciv üretimi ile pazarlama alanlarında faaliyet gösterdiklerini söyledi. İç pazar ve ihracata yönelik araştırma, pazarlama ve hizmet odaklı çalıştıklarını kaydeden Salt, bölgenin en önemli yumurta üreticisi konumunda olduklarını vurguladı. Salt “İnşaatına başlanılan Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesindeki yeni yatırımımız tamamlandığında kapasitemiz 2 milyon adet tavuk olacak. Son 5 yıldaki yatırımlarımız Yeşilhisar’daki yumurta üretim tesisleri ve kuluçkahanedeki civciv çıkım sayılarımızın artırılması yönünde” dedi. Yumurta pazarındaki hedef ülkenin Irak olduğunu anlatan Salt, “Bunun yanında zaman zaman Suriye, Afganistan ve Türkmenistan’a da yumurta gönderiyoruz. Katar ile ilgili çalışmalar sürüyor. Biz ilk yumurta ihraç eden firmalardan biriyiz. Girdiğimiz pazarlarda kalıcı olmayı isteriz. Fakat bazı işletmeler kopyala yapıştır yöntemi gibi hiç emek sarfetmeden ve yumurtada satış fiyatı belli olmadan yumurtayı gönderiyor. Bu da düşen piyasalarda alıcının lehine oluyor. Sektör bundan olumsuz etkileniyor. Dış pazarda sadece sofralık yumurta olarak değil likit yumurta olarak da pazar araştırması yapılmalı” dedi.

İhracat geliri 11 milyon dolar

Firma olarak son 5 yılda yumurta üretimi ve damızlık civciv üretimine yatırım yaptıklarını ifade eden Salt, “2016 hedeflerimizi gerçekleştirdik. 11 milyon doların üzerinde ihracat yaptık. Üretimin %60’ını iç piyasaya, %40’ını ise dış pazarlara sunuyoruz" diye konuştu.

Üretimde planlı büyüme yok

Behiç Salt, sektörün sorunlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Üretimde planlı bir büyüme modeli olmadığından ihracat durduğu anda iç piyasa üretimi çekemiyor. Bu da fiyatları olumsuz etkiliyor. İhracatta Kuzey Irak ile merkezi hükümet arasındaki çekişmelerden de olumsuz etkileniyoruz. Yumurta tüketiminin çoğu Bağdat bölgesinde olduğundan bir olumsuzlukta İran üzerinden yumurta göndermek zorunda kalıyoruz. Bu da navlun, vergi ve zaman açısından maliyet yaratıyor. Ayrıca yem fiyatları da maliyeti artırıyor.”