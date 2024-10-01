Akrep Burcu (1 Ekim 2024 Salı)
Tüm hafta boyunca etkili Su Burçlarında oluşan büyük üçgen açının başrollerinden biri de sizsiniz Sevgili Akrepler. Para, aşk, çocuklar konusunda olumlu, mutlu gelişmeler sizinle beraber. Beklediğiniz haberler olumlu olarak size geliyor. Sabah saatlerinde yönünüzü belirlemekte zorluk çekebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise eş veya ortağınızla gelecek planları yaparken gerçekleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor.
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