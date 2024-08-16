Akrep Burcu (16 Ağustos 2024 Cuma)
Gelir-gider dengesini sağlamak açısından yorucu günler geçirebilirsiniz Sevgili Akrepler. Önünüzdeki 10 gün boyunca harcamalarınızı kısmak zorunda kalıp, hayattan keyif almakta zorlanabilirsiniz. Aşk hayatınızda anlaşma sağlanması zor bir dönem. Çocuklarınızın sorunlarına eğilip, onlarla ilgilenebilir, problemlere yeni çözümler bulabilirsiniz. Gün boyunca Oğlak Burcunda seyreden Ay ile Venüs güzel açısı size yolculuklar için güzel zamanlar sunuyor. Dostlarınızla yapacağınız sohbetler size huzur verecek.
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