Akrep Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)
Günün Yorumu: Gitmemiz gereken o doğru yolu bulmak adına olumlu bir gündeyiz. Özgüvenle, bilgili olduğumuz alanlarda cesaretle attığımız adımların kalıcı ve güzel sonuçları olabileceğinin farkında olmamız gereken bir zaman. Fırsatları kaçırmamız, aman boş ver demememiz gerekli. Öte Venüs-Uranüs karesi de etkin durumda. Bu görünüm, finansal anlamda güvendiğimiz dağlara karlar yağmasını getirebilir. Para piyasalarında çalkantılı bir gün yaşayabiliriz. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
İş hayatınızda atacağınız adımlar size başarıyı getirebilir Sevgili Akrepler. Bilgi sahibi olduğunuz konularda cesaretli hamleler yapmaktan kaçınmamalısınız. +-3 gün boyunca etkili bu görünüm kazançlarınızı artırmak olarak da fayda getirecektir. Sağlık sorunları olanlar için şifalanma dönemi olabilir. Venüs-Uranüs karesi ise sallantıda olan ilişkileri artık kopma noktasına getirebilir. Hobilerinizi işe çevirebilirsiniz.
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