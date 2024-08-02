Akrep Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)

İş hayatınızda atacağınız adımlar size başarıyı getirebilir Sevgili Akrepler. Bilgi sahibi olduğunuz konularda cesaretli hamleler yapmaktan kaçınmamalısınız. +-3 gün boyunca etkili bu görünüm kazançlarınızı artırmak olarak da fayda getirecektir. Sağlık sorunları olanlar için şifalanma dönemi olabilir. Venüs-Uranüs karesi ise sallantıda olan ilişkileri artık kopma noktasına getirebilir. Hobilerinizi işe çevirebilirsiniz.

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