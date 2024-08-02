RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Akrep Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)
Takip Et

Akrep Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)

Günün Yorumu: Gitmemiz gereken o doğru yolu bulmak adına olumlu bir gündeyiz. Özgüvenle, bilgili olduğumuz alanlarda cesaretle attığımız adımların kalıcı ve güzel sonuçları olabileceğinin farkında olmamız gereken bir zaman. Fırsatları kaçırmamız, aman boş ver demememiz gerekli. Öte Venüs-Uranüs karesi de etkin durumda. Bu görünüm, finansal anlamda güvendiğimiz dağlara karlar yağmasını getirebilir. Para piyasalarında çalkantılı bir gün yaşayabiliriz. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İş hayatınızda atacağınız adımlar size başarıyı getirebilir Sevgili Akrepler. Bilgi sahibi olduğunuz konularda cesaretli hamleler yapmaktan kaçınmamalısınız. +-3 gün boyunca etkili bu görünüm kazançlarınızı artırmak olarak da fayda getirecektir. Sağlık sorunları olanlar için şifalanma dönemi olabilir. Venüs-Uranüs karesi ise sallantıda olan ilişkileri artık kopma noktasına getirebilir. Hobilerinizi işe çevirebilirsiniz.

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com