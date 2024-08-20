Akrep Burcu (20 Ağustos 2024 Salı)
Dolunayın sert etkileri bugün de etkisini sürdürüyor sevgili Akrepler. Durumlara adapte olmakta inatçı bir tavır sergilememelisiniz. Ağustos ayının bir diğer zorlu görünümü olan Jüpiter ve Satürn sert açısı bugün gerçekleşiyor. 10 gün boyunca etkili bu görünüm, maddi kazançları artırmak isterken sert engellerin önünüze çıkabileceğini fark ettirecek. Fazla harcamalarınızı frenlemeniz gerektiğini size hatırlatabilir. Riskli yatırımlarda ise kazançlarda beklentileriniz karşılanmayabilir. Dikkatli adım atmakta fayda var. Ay ise Balık Burcuna geçerek aşk hayatınıza hareket getirecek.
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