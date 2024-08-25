Akrep Burcu (25 Ağustos 2024 Pazar)
İkili ilişkilerinizde önemli kararlar alacağınız bir gün sizi bekliyor Sevgili Akrepler. Bir ortaklık veya evlilik teklifi alabilirsiniz. Öğle saatlerinde yöneticilerinizle yanlış anlaşılmalar, tartışmalar yaşanabilir. Bu süreçte dikkatli olmalısınız. Dedikodulara kulak asmayın. Akşam saatlerinde kariyer kaynaklı maddi kazançlar keyfinizi yerine getirebilir. Geleceği planlamak için güzel bir zaman.
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