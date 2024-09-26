Akrep Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)
Yurt dışı veya eğitim konuları evinizde yolculuğunu sürdüren Ay, içinize doğanların gerçekleşeceğini söylüyor Sevgili Akrepler. Basın-yayın, sosyal medyada hislerinize güvenerek başarılı çalışmalar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise maneviyatınızın yüksek olduğu zamanlardasınız. Dilekleriniz kabul olabilir. Günün en önemli gelişmesi ise Merkür Gezegeni Terazi Burcunda yolculuğuna başlıyor. 13 Ekim 2024 tarihine kadar projelerinizi, fikirlerinizi anlatırken iki kere düşünme zamanı. Dedikodulara maruz kalabilirsiniz. İç dünyanızda zenginleşme vakti.
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