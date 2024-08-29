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Akrep Burcu (29 Ağustos 2024 Perşembe)

Eğitim, seyahat, hukuki işler alanınızda ilerleyen Ay, başarı vadediyor Sevgili Akrepler. Bir hobinizden para kazanabilir, sosyal medyada tanınabilirsiniz. Başlarda az kazanç sağlasa da sağlam ama kalıcı adımlar atmanız için mükemmel bir gün. Öte yandan Terazi Burcuna geçen Venüs, dış dünyaya kapalı alanınıza girerek koruyucu bir etki sunuyor. Gizli düşmanlarınızın kim olduğunu görebilirsiniz. Etik olmayan ilişkilerden uzak durun. Sessiz ve derinden yaratıcılığınızı ortaya koyabilir, işinizde bol kazanç sağlayabilirsiniz.

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