Akrep Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)

Yurtdışıyla ilgili, basım-yayın ve yüksek öğretimde olanlar için harika haberlerin geleceği bir gün başlıyor Sevgili Akrepler. Gelecek teklifler yüz güldürücü. Yaratıcılığınızı ve ilham gücünüzü sonuna kadar kullanabilirsiniz. 13:32-14:09 saatleri arasında boşlukta kalan Ay, ardından kariyer evinize geçerek görünür olmanızı sağlıyor olacak. Ancak öğleden sonra aile kaynaklı engeller sizi biraz uğraştırabilir.

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