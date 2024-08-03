Akrep Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)
Günün Yorumu: Öğlen saatlerine kadar günün en verimli saatleri bizimle olacak. Ev, aile hayatımızda yaşayacağımız gelişmeler memnun edici olabilir. Yaratıcılığımıza ve hislerimize güvenmemiz gereken zamanlar 13:32-14:09 saatleri arasında kısa bir süre Ay boşlukta kaldıktan sonra Aslan Burcuna geçiş yapacak. Belirtilen saatler arasında işlerde yavaşlama ilerleyememe yaşanabilir. Öğleden sonra ise sert enerjiler devrede görünüyor. Ego çatışmaları, gergin ortamlar meydana gelebilir, sakin kalmakta fayda var. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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Yurtdışıyla ilgili, basım-yayın ve yüksek öğretimde olanlar için harika haberlerin geleceği bir gün başlıyor Sevgili Akrepler. Gelecek teklifler yüz güldürücü. Yaratıcılığınızı ve ilham gücünüzü sonuna kadar kullanabilirsiniz. 13:32-14:09 saatleri arasında boşlukta kalan Ay, ardından kariyer evinize geçerek görünür olmanızı sağlıyor olacak. Ancak öğleden sonra aile kaynaklı engeller sizi biraz uğraştırabilir.
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