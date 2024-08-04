Akrep Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)

Kariyer ve statü evinizde gerçekleşen Yeniay, toplum önünde saygınlığınızı artırmak, tanınmak, bir projede başarıya ulaşmak, yeni iş imkanları sunmak istiyor Sevgili Akrepler. Yeni başlangıçlar, maddi alanlarınızda da rahatlamanıza imkan tanıyabilir. Bilgili ve uzman olduğunuz konularda tüm cesaretinizi toplayıp girişim yapmaktan kaçınmamalısınız. Etik olmaktan uzaklaşmamak anahtar kelime olabilir.

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