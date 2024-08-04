Akrep Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)
Günün Yorumu: Ağustos ayının tamamında etkisini hissedeceğimiz Merkür gerilemesi etkileri ve zorlu görünümlerden önce bugün yaşanacak Yeniay, mucizevi başlangıçlar yapmamıza olanak sağlayabilir. 14:12 de yaşanacak bu Yeniayın etkileri 15 gün boyunca etkili olacak. Doğru ve uzun vadeli, hayrımıza olacak gelişmeler için cesaretli olmamız yeterli. Bilgili ve uzmanı olduğumuz konularda yeteneklerimizi göstermeliyiz Aynı zamanda ünlü kişilerin gizli saklı konularının ifşa olmasından dolayı skandal dolu günler bekleyebiliriz. Yorumları, yükselen burca göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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Kariyer ve statü evinizde gerçekleşen Yeniay, toplum önünde saygınlığınızı artırmak, tanınmak, bir projede başarıya ulaşmak, yeni iş imkanları sunmak istiyor Sevgili Akrepler. Yeni başlangıçlar, maddi alanlarınızda da rahatlamanıza imkan tanıyabilir. Bilgili ve uzman olduğunuz konularda tüm cesaretinizi toplayıp girişim yapmaktan kaçınmamalısınız. Etik olmaktan uzaklaşmamak anahtar kelime olabilir.
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