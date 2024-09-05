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Akrep Burcu (5 Eylül 2024 Perşembe)

Mars Gezegeni, uzak akrabalar, yüksek öğretim ve yurtdışı işler evinizde yolculuğuna başlıyor Sevgili Akrepler. 4 Kasım 2024 tarihine kadar hem yönetici gezegeniniz ve hem de uyumlu bir açıda olduğu için sayılan konularda efor sarf edebilir, zafer elde edebilirsiniz. Uzak akrabalarla anlaşma sağlamak zor olabilir, gereksiz alınganlıklar yaşanabilir. Öte yandan Ay, Terazi Burcunda ruhsal huzuru bulmanıza yardımcı oluyor.

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